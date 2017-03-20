Игра завершилась волевой победой "Колоса" (3:2), а судья Александр Шандор показал восемь желтых карточек, назначив еще три пенальти (два в ворота хозяев). Не раз высказывавшие свое недовольство судейством по ходу встречи болельщики "Вереса" после игры перешли от словесных угроз к делу. Часть зрителей сперва пыталась прорваться сквозь охрану, которая периодически применяла газовые баллончики. А когда в узком проходе в подтрибунное помещение появилась судейская бригада "свое" все-таки получил и главный арбитр встречи с помощником, а футболистов "Колоса" пытались облить водой.



Уступив "Колосу", "Верес" потерял первое место в таблице второго по силе украинского дивизиона, зато "Колос" поднялся на четвертое.

Видеообзор матча "Верес" — "Колос"

