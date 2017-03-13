В испанской футбольной примере прошли матчи 27-го тура, по итогам которых сменился лидер. На первое место снова вышел мадридский "Реал", воспользовавшись осечкой "Барселоны" в Ла-Корунье.

Наделавшая много шуму матчем против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, "Барселона" гостила у "Депортиво" и пропустила первой на 40-й минуте игры. Впрочем, едва началась вторая половина встречи Суарес восстановил равновесие, но хозяева поля и не помышляли о ничьей. Несколько раз каталонцев спасал тер Стеген, однако и он оказался бессилен на 74-й минуте после розыгрыша углового, завершившегося ударом головой в исполнении Бергантиньоса — 2:1.

"Депортиво" сумел не только удержать минимальный перевес, но и обязан был забивать третий мяч в добавленное арбитром время, когда на одного вратаря "Барсы" выскочили сразу двое игроков хозяев поля. Однако Фажр не захотел делиться с партнером и пробил сам: первый его удар отразил тер Стеген, а второй из пустых ворот выбил подоспевший Альба.

Осечкой, возглавлявшей турнирную таблицу "Барселоны", воспользовался мадридский "Реал". Причем "сливочным" пришлось отыгрываться на своем поле против "Бетиса", когда в середине первого тайма они пропустили контратаку гостей, которую завершил Санабрия. Правда, голкипер "Реала" Кейлор Навас вполне мог спасти команду от этого гола, но сыграл крайне неудачно, забив, по сути, в свои ворота.

"Королевскому клубу" удалось отыграться на 41-й минуте благодаря Криштиану Роналду. Его точный удар головой стал 46-м подобным голом португальца в чемпионатах Испании. По этому показателю Роналду вышел на первое место, опередив форварда "Атлетика" Адуриса, на счету которого 45 мячей, забитых головой.

К 78-й минуте клуб из Севильи остался вдесятером, когда Пиччини пришлось прервать выход игрока "Реала" один на один ценой красной карточки. Хозяева поля сразу добавили, обложив соперника стандартами, и один из них завершился взятием ворот после удара Серхио Рамоса. Капитан "Реала" забил 68-й гол за и догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров клуба.

В итоге мадридский клуб одержал волевую победу — 2:1, набрал 62 очка и обошел в турнирной таблице "Барселону" (60), имея при этом еще матч в запасе.

Чемпионат Испании-2016/17 (27-й тур)

Реал Сосьедад — Атлетик 0:2 (0:1)

Голы: Рауль Гарсия (28-пен.), Иньяки Уильямс (56)

Реал С: Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 86), Вела, Хуанми (Баутиста, 57), Ойарсабаль (Каналес, 74).

Атлетик: Аррисабалага, Боведа, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 74), Иньиго Лекуэ, Рауль Гарсия, Муниаин (Адурис, 60), Иньяки Уильямс (Де Маркос, 88).

Предупреждения: Ильярраменди (26), Муниаин (39), Мартинес (50), Лапорт (50), Сан Хосе (68), Беньят (73), Берчиче (77), Аррисабалага (79), Баленсиага (90).

Депортиво — Барселона 2:1 (1:0)

Голы: Хоселу (40), Бергантиньос (74) — Суарес (46)

Депортиво: Люкс, Хуанфран (Лауре, 86), Аррибас, Альбентоса, Наварро, Бергантиньос, Борхес, Гама (Какута, 71), Хиль (Чолак, 62), Фажр, Хоселу.

Барселона: тер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Денис Суарес (Пако Алькасер, 77), Серджи Роберто, Бускетс, Андре Гомеш (Ракитич, 58), Месси, Суарес, Туран (Иньеста, 58).

Сельта — Вильярреал 0:1 (0:1)

Гол: Сольдадо (45)

Сельта: Альварес, Гомес (Васс, 82), Планас, Мальо, Ронкалья, Радоя (Аспас, 69), Диас, Хосабед, Юльсагер (Бовю, 59), Бонгонда, Росси.

Вильярреал: Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Сориано, Тригерос, Сориано (Родри Эрнандес, 89), Бакамбу (Кастильехо, 81), Сольдадо (Сансоне, 71).

Предупреждения: Сольдадо (8), Мальо (14), Фернандес (72), Коста (73), Дос Сантос (85), Мусаккьо (87), Планас (90), Аспас (90), Бонгонда (90+1).

Реал Мадрид — Бетис 2:1 (1:1)

Голы: Роналду (41), Рамос (81) — Санабрия (25)

Реал М: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Хамес (Васкес, 69), Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 79), Мората (Бензема, 71), Роналду.

Бетис: Адан, Пиччини, Манди (Рафа Наварро, 84), Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Брашанац (Алегрия, 86), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 64).

Предупреждения: Пиччини (30), Марсело (87).

Удаление: Пиччини (78).

Эспаньол — Лас-Пальмас 4:3 (2:1)

Голы: Лопес Сильва (1), Морено (45+1), Пьятти (53-пен.), Хурадо (74) — Лемос (31, 49), Гарсия (84)

Валенсия — Спортинг Хихон 1:1 (0:0)

Голы: Мунир (85) — Чоп (60)

Севилья — Леганес 1:1 (1:1)

Голы: Йоветич (43) — Пирес (3)

Севилья: Рико, Каррису, Рами, Лангле (Нзонзи, 46), Краневиттер, Мариано, Сарабия, Васкес (Иборра, 69), Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Корреа.

Малага — Алавес 1:2 (0:1)

Голы: Хуан Карлос (71) — Феддаль (39), Мендес (90+1)

Удаление: Феддаль (А, 72).

Гранада — Атлетико 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн (84)

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Парти (Корреа, 46), Сауль, Гайтан (Хименес, 60), Гризманн, Феррейра Карраско (Врсалько, 86).

Удаление: Мубарак (Г, 90+4).

1 Реал М 26 62

2 Барселона 27 60

3 Севилья 27 57

4 Атлетико М 27 52

5 Вильярреал 27 48

6 Реал Сосьедад 27 48

7 Атлетик Б 27 44

8 Эйбар 26 39

9 Эспаньол 27 39

10 Алавес 27 37

11 Сельта 26 35

12 Лас-Пальмас 27 32

13 Валенсия 27 30

14 Бетис 27 28

15 Депортиво 27 27

16 Малага 27 26

17 Леганес 27 25

18 Гранада 27 19

19 Спортинг Х 27 18

20 Осасуна 26 10

Бомбардиры: Месси — 23, Суарес (оба — Барселона) — 21, Роналду (Реал М) — 19…