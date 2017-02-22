По итогам расследования вратарь и еще один игрок клуба вьетнамской Суперлиги "Лонган" дисквалифицированы на два года за неспортивное поведение в матче национального чемпионата с "Хошимин Сити", передает vtv.vn.

Уже сообщалось, что при счете 2:2 в матче этих команд арбитр на 80-й минуте назначил очень спорный пенальти в ворота "Лонгана", с чем вратарь был категорически не согласен. Обсуждение правильности назначения 11-метрового продолжалось десять минут(!), после чего голкипер "Лонгана" в знак протеста повернулся к бьющему пенальти игроку спиной.

Затем команда гостей намеренно пропустила еще два гола, не оказывая никакого сопротивления сопернику, а встреча в итоге завершилась со счетом 5:2 в пользу "Хошимин Сити".

Теперь принято решение дисквалифицировать вратаря "Лонгана" и его партнера по команде на два года, а президент и главный тренер клуба получили трехлетнюю дисквалификацию с запретом заниматься в стране всякой деятельностью, связанной с футболом. Кроме того, тренер "Лонгана" оштрафован на 625 евро, президент — на 830 евро, а клуб должен заплатить в пользу Федерации футбола Вьетнама штраф в размере 4170 евро.

