34-летний Браун рассказал, что сделал предложение 30-летней Роузи неделю назад у водопада в Новой Зеландии. "Я почувствовал, что это подходящее место для такого момента", — рассказал боец в интервью TMZ.

С датой торжества пара пока не определилась. "Свадьба состоится скоро. Но предстоит еще продумать организационные моменты. Я не хочу многого декораций и цветов, хочется посидеть где-нибудь за ужином с близкими", — отметила уже 30-летняя Роузи.

Роузи и Браун познакомились в 2014 году, когда тренировались вместе в Калифорнии. Летом 2015-го в СМИ появилась информация о начале их отношений, а в феврале 2016-го Браун развелся с первой женой — моделью Дженной Вебб. С ней он прожил в браке чуть больше года. Девушка обвинила супруга в домашнем насилии, из-за чего UFC временно отстранил бойца от участия в поединках. По итогам расследования инцидента Браун был признан невиновным.

Ронда Роузи является первой обладательницей пояса UFC в легчайшем весе, где провела шесть успешных защит титула, но в ноябре 2015 года проиграла американке Холли Холм. Через год Роузи провела еще один бой и снова неудача — проигрыш нокаутом уже на 48-й секунде Аманде Нуньос из Бразилии.

Трэвис Браун провел на профессиональном ринге 25 боев, одержал 18 побед, потерпел 6 поражений, а еще один поединок завершился вничью.

A Big Congrats To #RondaRousey Who's Now Engaged 💎 To UFC Fighter #TravisBrowne! #TMZ pic.twitter.com/lU4kjm1jgN