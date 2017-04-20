"Миниатюрка называется "Непростая дорога Максима Ковтуна в Токио через Сеул, или Ded Taxi", — написал Соловьев на своей странице в Instragram.

17 апреля Ковтун не смог улететь в Японию вместе со всей командой, из-за того, что таксист, который вез Максима в аэропорт, сбил пожилого пешехода. В результате фигурист опоздал на рейс и вынужден был покупать новый билет стоимостью 50 тыс. рублей (830 евро), за свой счет и лететь в Токио через Сеул.

Миниатюрка называется: "Непростая дорога Максима Ковтуна в Токио через Сеул" или "DedTaxi"🤣🤣🤣 В ролях: @ekaterinabobrova @lenok_radionova @jmedvedevaj @mikhail_kolyada @dmitry_solovyev A post shared by Dmitry Solovyev (@dmitry_solovyev) on Apr 20, 2017 at 7:05am PDT

Откатал короткую программу Ковтун, к слову, неважно, показав только 11-й результат среди 12 участников. Куда лучше выступил среди одиночников Михаил Коляда, ставший четвертым. Первое место в короткой программе занял японец Сома Уно, благодаря которому хозяева соревнований вышли на первое место, опередив по итогам первого дня соревнований россиян.

Напомним, что сегодня после короткого танца россияне шли сначала третьими (Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев), а Евгения Медведева с мировым рекордом и Елена Родионова, занявшая второе место среди одиночниц, подняли команду на первое место.

Фигурное катание. Командный ЧМ-2017. Токио. Мужчины. Короткая программа

1. Сома Уно (Япония) — 103,53.

2. Натан Чен (США) — 99,28.

3. Цзин Боян (Китай) — 97,98.

4. Михаил Коляда (Россия) — 95,37…

5. Джейсон Браун (США) — 94.32

6. Патрик Чан (Канада) — 85.73

7. Юдзуру Ханю (Япония) — 83.51

8. Шафик Бессеге (Франция) — 81.93

9. Кевин Аймо (Франция) — 67.23

10. Тансюй Ли (Китай) — 65.24

11. Максим Ковтун (Россия) — 64.62

12. Кевин Рейнолдс (Канада) — 61.88

Турнирное положение (после трех видов):

1. Япония — 44

2. Россия — 44

3. США — 43

4. Китай — 32

5. Канада — 31

6. Франция — 19.