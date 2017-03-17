В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, по итогам которых стало ясно, что больше российских клубов в еврокубках не осталось.

"Краснодар" обидно уступил в первом матче на выезде, пропустив гол на 90-й минуте (1:2), но сохранял неплохие шансы, учитывая забитый гол в Виго. Однако "Сельта" оказалась для российской команды крепким орешком: испанцы забили два гола во втором тайме и вышли в четвертьфинал.

Не получилось сотворить сенсацию и у "Ростова", которому достался именитый "Манчестер Юнайтед". Дома российский клуб сумел сыграть вничью, а в Манчестере в первом тайме была видна только одна команда — хозяев поля. Но парадокс: при огромном территориально преимуществе и обилии моментов у ворот Медведева манкунианцы ничего до перерыва забить не смогли.

Во второй половине встречи картина на поле изменилась. "Ростов" заиграл смелее, стал сам создавать моменты, а в середине тайма допустил обрез в центре поля и получил контратаку, результативно завершенную Матой, которому изящно подыграл пяткой Ибрагимович (см.видео).

После этого российская команда создала два момента. За десять минут до окончания основного времени опасно головой бил Бухаров, а на 5-й добавленной арбитром минуте здоров метил в девятку Нобоа. Оба раза "МЮ" здесь выручил Ромеро — 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью и она проходит дальше.

Остальными четвертьфиналистами Лиги Европы стали: два бельгийских клуба "Андерлехт" и "Гент", немецкий "Шальке", голландский "Аякс" и французский "Лион".

Лига Европы-2016/17. 1/8 финала (ответные матчи):

Краснодар Россия — Сельта Испания 0:2 (0:0)

Голы: Мальо (52), Аспас (80)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Газинский, Каборе, Перейра (Лаборде, 70), Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон, Классон (Жоаозиньо, 60).

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.

Предупреждения: Каборе (21), Газинский (42), Гранквист (43), Вандерсон (46), Радоя (54).

Удаление: Каборе (86).

Первый матч — 1:2.

Манчестер Юнайтед Англия — Ростов Россия 1:0 (0:0)

Гол: Мата (70)

МЮ: Ромеро, Байи, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Блинд (Джонс, 64), Мата, Мхитарян, Ибрагимович.

Ростов: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 82), Полоз, Ерохин, Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Азмун (Бухаров, 62).

Предупреждение: Бухаров (87).

Первый матч — 1:1.

Генк Бельгия — Гент Бельгия 1:1 (1:0)

Голы: Кастань (20) — Верстрате (84)

Первый матч — 5:2.

Бешикташ Турция — Олимпиакос Греция 4:1 (2:1)

Голы: Абубакар (10), Бабел (22, 75), Тосун (84) — Эльюнусси (31)

Удаление: Абубакар (Б, 39).

Первый матч — 1:1.

Рома Италия — Лион Франция 2:1 (1:1)

Голы: Стротман (17), Тузар (60-авт.) — Диакаби (16)

Рома: Алиссон, Манолас, Фасио, Рюдигер, де Росси (Тотти, 84), Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Мариу Руй (Перотти, 76), Стротман, Наингголан, Салах, Джеко.

Лион: Антони Лопеш, Жалле, Маммана (Янга-Мбива, 78), Диакаби, Морель, Тузар, Гоналон, Корне, Толиссо, Вальбуэна (Рафаэл, 90), Ляказетт (Фекир, 84).

Предупреждения: Манолас (21), Тузар (28), Стротман (39), Наингголан (61), Маммана (70), Гоналон (85), Антони Лопеш (86), Перотти (89).

Первый матч — 2:4.

Андерлехт Бельгия — АПОЭЛ Кипр 1:0 (0:0)

Гол: Ачимпонг (65)

Первый матч — 1:0.

Боруссия М Германия — Шальке-04 Германия 2:2 (2:0)

Голы: Кристенсен (26), Дауд (45+2) — Горетцка (54), Бенталеб (68-пен.)

Боруссия М: Зоммер, Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Херрманн, Дауд, Крамер (Штробль, 46), Раффаэл, Джонсон (Хофманн, 16), Дрмич (Хан, 83).

Шальке-04: Фэрманн, Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац, Гайс (Майер, 46), Калиджури (Шопф, 88), Бенталеб (Стамбули, 79), Горетцка, Шупо-Мотинг, Бургшталлер.

Предупреждения: Раффаэл (29), Янчке (53), Вестергор (59), Калиджури (77), Шупо-Мотинг (89), Фэрманн (90+1), Вендт (90+3).

Первый матч — 1:1.

Аякс Голландия — Копенгаген Дания 2:0 (2:0)

Голы: Траоре (23), Дольберг (45+2-пен.)

Аякс: Онана, Велтман (Тете, 20), Санчес, де Лигт, Виргевер, ван де Бек (де Йонг, 76), Шене, Зиеш, Траоре (Клюйверт, 81), Дольберг, Юнес.

Копенгаген: Ольсен, Анкерсен, Окоре (Бойлесен, 46), Юханссон, Аугустинссон, Грегуш (Вербич, 57), Матич, Квист, Туту (Куск, 77), Сантандер, Корнелиус.

Предупреждения: Грегуш (19), Матич (31), Санчес (34), Юнес (48), Вербич (65), Шене (78), Юханссон (80), Сантандер (87), Онана (90+4).

Первый матч — 1:2