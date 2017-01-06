В Монреале завершается молодежное первенство (U-20) по хоккею. В матче за третье место встречались сборные России и Швеции.

Первый период голов не принес, а едва начался второй, как капитан россиян Кирилл Капризов прорвался на пятак и затолкал шайбу в ворота — 1:0. Это был его девятый гол на турнире.

Молодежь "Тре Крунур" отыгралась в середине встречи, когда у своих ворот завозился защитник Егор Рыков, а шайба рикошетом от клюшки Джонатана Далена оказалась в сетке владений Ильи Самсонова — 1:1.

В концовке второй 20-минутки шведы серьезно прижали россиян и не реализовали несколько шикарных моментов (было и попадание в штангу).

Третий период прошел в равной борьбе с обоюдными шансами на успех, а у россиян можно вспомнить попадание в штангу шайбы после броска Дениса Гурьянова. Но едва стартовал 10-минутный овертайм, как удача к Гурьянову повернулась лицом: он обокрал Александера Нюландера, выскочил один на один и пустил шайбу под щитком Феликса Сандстрема — 2:1. С начала овертайма прошло всего 33 секунды.

Таким образом, молодежка сборной России завоевала бронзовые медали, повторив результат чемпионатов 2013 и 2014 годов. На последних двух турнирах команда Валерия Брагина финишировала второй.

В финале МЧМ-2017 встретятся сборные США и Канады.

МЧМ-2017. Матч за 3-е место

Швеция U20 — Россия U20 — 1:2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Капризов (Воробьев, Рыков) — 20:16 (5x5)

1:1 — Дален — 30:11 (5x5)

1:2 — Гурьянов — 60:33 (3x3).

Броски: 39 — 26

Вратари: Сандстрем — Самсонов

Штраф: 4 — 6.

5 января. Монреаль. "Белл-центр". 8 366 зрителей.