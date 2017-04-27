В дебюте матча у Севастовой не заладилась подача и она получила 0-40, два розыгрыша отыграла, но все равно уступила — 0:1. Впрочем, уже в следующем гейме Анастасия проделала тот же трюк на подаче соперницы — 1:1, а в четвертом оформила и второй брейк — 3:1.

Британка ответила тоже брейком, реализацию которого начала таким вот красивым дроп-шотом.

Впрочем, два следующих гейма остались за Севастовой (5:2). И хотя Конта после этого взяла на своей подаче третье очко, в девятом для нее все было кончено — 3:6.

Дебют второй партии остался за британской теннисисткой. Ей удалось оформить третий брейк-пойнт в матче, но он стал и последним для нее.

Анастасии сразу удалось отыграть подачу и до 11-го гейма соперницы шли вровень. Вот здесь на подаче Конте все и решилось: Севастова начала с успешного форхенда, оформила пятый брейк и вышла вперед — 6:5.

Следующий гейм стал последним в матче и завершила его латвийская теннисистка красиво — победным эйсом — 7:5.

First Top 10 win of 2017! Sevastova topples Konta 6-3, 7-5 to reach @PorscheTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/l1MS72MBrU — WTA (@WTA) April 27, 2017

Всего за игру Севастова подала навылет шесть раз, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Конты — 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейка из 10-ти. Счет в личным встречах стал равным — 2:2.

Пробившись в четвертьфинал, латвийская теннисистка заработала 100 рейтинговых баллов и 17,8 тысяч долларов. За место в полуфинале ей предстоит побороться с пятой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Porsche Tennis Grand Prix-2017. 2-й круг:

Йоханна Конта (Великобритания) — Анастасия Севастова (Латвия) 3:6, 5:7

38 из 64 = 59% Попадание первой подачи 49 из 67 = 73%

20 из 38 = 53% Выигрыш первой подачи 35 из 49 = 71%

13 из 26 = 50% Выигрыш второй подачи 7 из 18 = 39%

1 Эйсы 6

1 Двойные ошибки 1

25 из 67 = 37% Очки, выигранные на приеме 31 из 64 = 48%

3 из 10 = 30% Реализация брейк-пойнтов 5 из 8 = 63%

58 Все выигранные очки 73

Продолжительность — 1 час 22 минуты

27 апреля. Штутгарт. "Порше-Арена". Центральный корт (покрытие — грунт).