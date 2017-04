Матч начался для Марии непросто. Только один розыгрыш ей удалось взять на подаче Винчи и итальянка повела — 1:0. Своя подача у Шараповой тоже не заладилась сперва — последовала двойная ошибка, потом еще одна и вскоре соперница все-таки оформила первый брейк в матче — 0:2.

Третий гейм, возможно, стал переломным. Он продолжался 10 минут, итальянка четырежды отыгрывала брейк-пойнт, но с пятого раза россиянка сумела взять первое очко и игра у нее постепенно стала налаживаться.

.@MariaSharapova is on the board!

Breaks back and trails Vinci 1-2 in the opening set! #PTGP2017 pic.twitter.com/IMkFOiLLJb— WTA (@WTA) April 26, 2017