Двадцать голов за матч для русского хоккея достаточно обычный результат, если бы не одно "но" — все мячи были забиты хоккеистами в собственные ворота.

После первого тайма на табло красовались унылые нули. А вот с середины второго началась игра в поддавки. С 68-й по 75-ю минуты игрок "Водника" Олег Пивоваров трижды поразил собственные ворота и "Байкал-Энергия" повел 3:0. Гости взяли тайм-аут, посовещались и ответили на это еще более мощно — девятью мячами в свои ворота — с 77-й по 83-ю минуты.

Итоговый результат этого удивительного матча — 11:9 в пользу "Байкала-Энергии". Все 11 "победных" голов в свои ворота забил игрок "Водника" Олег Пивоваров. В этом сезоне 28-летний нападающий архангельской команды Олег Пивоваров чужие ворота поражал всего 5 раз, а тут такой успех.

Почему же так произошло? Это был последний матч регулярного чемпионата, по итогам которого определялись соперники команд по плей-офф. "Воднику" очень не хотелось встречаться в плей-офф с действующим чемпионом страны красноярским "Енисеем". Теперь, согласно итоговой таблице, архангельская команда должна сыграть в четвертьфинале с "Уральским трубником".

Главный тренер сборной России, член исполкома Федерации хоккея с мячом РФ Сергей Мяус заявил, что матч будет рассмотрен на заседание КДК, которое и вынесет решение относительно обеих команд.

В соответствии с регламентом чемпионата России по хоккею с мячом, если будет доказано, что в матче не было спортивной борьбы, то на команды может быть наложен денежный штраф в размере до 1 миллиона рублей.

По словам президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, участников скандального матча ждут более строгие санкции. Скорее всего, результат матча будет аннулирован, а игроков, тренеров и клубы могут даже отстранить от чемпионата России.

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров "Водника"и "Байкал-Энергии"

