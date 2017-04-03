ЦСКА довольствовался дома минимальной победой на самарскими "Крылышками" (2:1) и она стала 400-й в истории армейского клуба в чемпионатах России. А вышедший на замену 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич побил рекорд национальных чемпионатов по количеству проведенных матчей, который принадлежал нынешнему главному тренеру "Уфы" Сергею Семаку (456). Игнашевич дебютировал в высшем российском дивизионе летом 1999 года и эта игра стала для него 457-й.

"Крылья Советов" хоть и проиграли, но сумели огорчить вратаря армейцев Игоря Акинфеева, прервав его рекордную сухую серию на отметке 764 минуты. По ее длительности в национальных чемпионатах кипер ЦСКА уступает теперь только Руслану Нигматуллину (939 минут), Максиму Левицкому (809) и Владимиру Пчельникову (771).

Не оступился и "Зенит". Питерский клуб благодаря голам Артема Дзюбы и Данни одолел на выезде казанский "Рубин" — 2:0. ЦСКА и "Зенит" набрали по 42 очка и оказались на расстоянии одной победы от "Спартака", но "красно-белые" сегодня увеличили отрыв вдвое. Пусть и не без труда, но команде Массимо Карреры удалось в добавленное арбитром время дожать дома "Оренбург" — 3:2. Шла уже 95-я минута игры, когда победный удар нанес Промес.

Чемпионат России-2016/17 (21-й тур):

Амкар — Терек 1:1 (1:1)

Голы: Гиголаев (9) — Митришев (31)

Рубин — Зенит 0:2 (0:2)

Голы: Дзюба (36), Данни (40)

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Камболов, Набиуллин, Ахметов (Рочина, 57), Мвила (Лестьенн, 67), Цакташ, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас.

Зенит: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба, Данни.

Предупреждения: Юсупов (49), Ломбертс (62), Жулиано (65), Камболов (77), Набиуллин (88), Кришито (90).

Удаление: Юсупов (83).



ЦСКА — Крылья Советов 2:1 (1:0)

Голы: Головин (16), Натхо (48) — Паскуато (72)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Березуцкий (Игнашевич, 36), Фернандес, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Натхо, Тошич, Ионов, Витиньо (Оланаре, 64).



Анжи — Урал 2:3 (0:1)

Голы: Хубулов (53), Гасанов (57-авт.) — Ильин (22), Прудников (49), Манучарян (88)

Уфа — Локомотив 0:1 (0:1)

Гол: Фарфан (37)

Уфа: Беленов, Сухов (Кротов, 77), Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Засеев (Обляков, 70), Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Фатаи, Сысуев.

Локомотив: Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Фернандеш (Баринов, 83), Миранчук, Фарфан.

Арсенал Тула — Томь 3:0 (1:0)

Голы: Александров (19), Думбия (74), К.Комбаров (89)

Спартак — Оренбург 3:2 (1:0)

Голы: Зобнин (34, 58), Промес (90+5) — Попович (70), Дюриш (71)

Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Тигиев (Ещенко, 56), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Самедов (Глушаков, 52), Промес, Луис Адриано.

Оренбург: Кержаков, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин, Воробьев (Лобжанидзе, 90), Драгун (Попович, 63), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.



Ростов — Краснодар 0:0

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Бухаров, 69).

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров, 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.

1. Спартак 21 15 3 3 33-18 48

2. ЦСКА 21 12 6 3 28-12 42

3. Зенит 21 12 6 3 37-14 42

4. Краснодар 21 8 10 3 28-17 34

5. Уфа 21 9 5 7 14-14 32

6. Амкар 21 8 7 6 18-15 31

7. Ростов 21 8 7 6 25-12 31

8. Терек 21 8 6 7 22-24 30

9. Локомотив 21 7 9 5 27-16 30

10. Рубин 21 7 6 8 21-22 27

11. Урал 21 6 5 10 16-29 23

12. Анжи 21 6 5 10 16-23 23

13. Арсенал 21 4 6 11 11-28 18

14. Оренбург 21 3 7 11 16-25 16

15. Кр.Советов 21 3 7 11 18-26 16

16. Томь 21 3 3 15 9-44 12

Бомбардиры: Смолов (Краснодар) — 11, Дзюба (Зенит) — 9…