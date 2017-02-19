Настоящую сенсацию оформил в 1/8 финала Кубка Англии по футболу клуб пятого по силе дивизиона "Линкольн Сити". Эта команда выбила из борьбы за национальный трофей клуб премьер-лиге "Бернли".

"Бернли" проиграл еще и на своем поле, пропустив единственный гол за минуту до окончания основного времени матча — 0:1. Таким образом, "Линкольн Сити" пробился в четвертьфинал старейшего футбольного турнира планеты и стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 дивизионов английского футбола, добравшимся до этой стадии.

Сюрприз преподнес и клуб третьего по силе дивизионе "Миллуолл", отправивший отдыхать чемпиона Англии-2016 "Лестер". Здесь также исход встречи решил один гол. А один из лидеров Championship "Хаддерсфилд" сыграл на своем поле по нулям с "Манчестер Сити" и теперь этой паре предстоит встретиться еще раз.

Представителя премьер-лиги "Челси" и "Мидлсбро" обошлись в 1/8 финала без сюрпризов, что "Боро" не без труда обыграл еще одного представителя пятого дивизиона "Оксфорд" (3:2), забив победный гол только на 86-й минуте.

Кубок Англии. 1/8 финала

Бернли — Линкольн Сити 0:1 (0:0)

Гол: Реджетт (86)

Бернли: Хитон, Кин, Фланаган, Тарковски, Дариква, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Воукс (Барнс, 73), Грэй.

ЛС: Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Пауэр, Хоукридж (Уорд, 81), Вудъярд, Арнольд, Рид (Маккомб, 90), Малдун (Саутуэлл, 64).



Мидлсбро — Оксфорд 3:2 (2:0)

Голы: Лидбиттер (26-пен.), Жестед (34), Стуани (86) — Магуайр (64), Тони Мартинес (65)

Хаддерсфилд — Манчестер Сити 0:0

МС: Браво, Коларов (Санья, 78), Сабалета, Стоунз, Отаменди, Делф (де Брюйне, 69), Навас, Фернандо, Фернандиньо, Нолито (Сане, 69), Агуэро.

Миллуолл — Лестер 1:0 (0:0)

Гол: Каммингс (90)

Миллуолл: Арчер, Купер, Крэйг, Уэбстер, Уильямс, Фергюсон (Ромео, 86), Бутчер (Абду, 75), Оньединма, Каммингс, Морисон, О`Брайен (Грегори, 79).

Лестер: Цилер, Беналуан, Ваге (Василевски, 70), Чилуэлл, Капустка (Олбрайтон, 64), Амарти, Кинг, Менди, Грэй (Варди, 73), Муса, Окадзаки.

Предупреждения: Купер (45), Цилер (54).

Удаление: Купер (52).



Вулверхэмптон — Челси 0:2 (0:0)

Голы: Педро (65, 89)

Вулверхэмптон: Икеме, Хоз, Батт, Доэрти, Элдер Кошта, Коуди, Прайс, Сэвилл (Саисс, 84), Эдвардс, Вайманн (Уилсон, 76), Бедварссон (Ронан, 84).

Челси: Бегович, Зума, Терри, Аке, Чалоба, Фабрегас, Мозес, Виллиан (Канте, 80), Педро (Аспиликуэта, 73), Азар (Лофтус-Чик, 86), Диего Коста.

