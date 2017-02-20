Скандальным получился матч 6 тура чемпионата Вьетнама по футболу, в котором встречались аутсайдеры турнира — "Хошимин" и "Лонган".

Вплоть до 90-й минуты встреча проходила в равной борьбе, а потом судья назначил в ворота "Лонгана" 11-метровый, к слову, уже второй за игру в ворота гостей. По их мнению, пенальти был абсолютно выдуман, а вратарь "Лонгана" в знак протеста отказался отражать удар, развернувшись к бьющему спиной (см.видео).

На этом представление в исполнении футболистов "Лонгана" не закончилось. Дважды они начинали с центра поля, тут же отдавали мяч сопернику, который беспрепятственно доходил до ворот и забил еще два гола.

В итоге матч завершился победой клуба "Хошимин" со счетом 5:2, что позволило этой команде набрать 7 очков и подняться в середину турнирной таблицы. "Лонган" с 4 очками находится на последнем месте чемпионата.