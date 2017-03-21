Тот матч армейцы проигрывали и в итоге уступили ярославского "Локомотиву" как в игре (1:3), так и в серии (2-4). Это был единственный выход Зайцева в том матче на лед и хоккеист сразу травмировал двух игроков соперника — Брэндона Козуна и Максима Тальбо. За "удары в область головы и шеи" он получил от судей сразу два матч-штрафа (5+20 мин), а в игре успел провести всего 6 секунд.

Известный в прошлом российский хоккейный арбитр Александр Зайцев назвал верным решение дисциплинарного комитета КХЛ по отношению к Панину.

"Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведет. Крыша, видимо, слетает. Если он хочет продолжать дальше играть в хоккей, то нужно ему что-то делать. Кроме дисквалификации, нет другой возможности, чтобы его от этого отвадить.

Считаю, что надо было вообще поставить вопрос о его дальнейшей профессиональной карьере. Как сказал Озеров, нам такой хоккей не нужен. Из года в год у Панина происходят такие сбои. Считаю, что ему к психологу обратиться надо, другого выхода не вижу", — приводит слова Зайцева Championat.com.