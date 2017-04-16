Стартовая 20-минутка пятой игры финала получилась равной, а счет на 12-й минуте открыли хозяева льда. Оскар Осала прошел на скорости по левому борту, сблизился с Микко Коскиненом и бросил точно в дальний угол над ловушкой вратаря армейцев — 1:0.

До перерыва СКА успел один раз поиграть в большинстве, но дивидендов из него не вынес. А едва началась вторая треть матча возможность сравнять счет упустил нападающий СКА Александр Барабанов. Почти сразу после этого "Металлург" увеличил разрыв, когда на помощь форварду "Магнитки" Виктору Антипину пришел рикошет — 2:0.

Вновь, как и в концовке предыдущей встречи, ключевым оказалось удаление Даниса Зарипова. Его реализовал Никита Гусев, получивший быструю передачу от Евгения Дадонова из борьбы у борта и расстрелявший Кошечкина без всяких помех. А буквально через пару смен уже упомянутый Барабанов показал, что поправил прицел! Правда, здесь игроки "Магнитки" дали ему возможность не только принять шайбу перед воротами, но и обработать ее, чтобы из удобной позиции поразить угол.

Через три минуты хозяева льда второй раз в матче остались в меньшинстве и теперь гости успешно разыграли лишнего после броска Никиты Гусева. Через две минуты с небольшим Барабанов сравнивает счет, а 35-й минуте СКА был уже впереди: результативной оказалась контратака "2х2", завершенная Евгением Дадоновым — 2:3.

Едва начался третий период, как отличился Илья Ковальчук. Бросок капитана уже на 9-й секунде увеличил отрыв армейцев до двух шайб. Однако через 46 секунд Ярослав Косов сокращает отставание и поддерживает интригу в матче — 3:4.

Команда Ильи Воробьева отчаянно билась в оставшееся время, сыграла даже единственный раз за матч в большинстве, только вот пробить еще раз Коскинена у "Магнитки" никак не получалось. Почти за две минуты до финальной сирены "Металлург" пошел ва-банк, сменил вратаря, но СКА удалось не только выстоять, но и забить: пустые ворота хозяев льда поразил Сергей Плотников — 3:5.

Таким образом, санкт-петербургский СКА выиграл финальную серию со счетом 4-1 и второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. А вот для главного тренера армейцев Олега Знарка и его бессменного помощника Харийса Витолиньша это уже третий подобный трофей — предыдущие два они завоевали во главе московского "Динамо". Теперь Знарок является самым титулованный тренером КХЛ, по два подобных трофея в Зинэтулы Билялетдинова и Вячеслава Быкова.

Кубок Гагарин-2017. Финал (5-й матч):

Металлург (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

1:0 — Осала (Сантала, Хабаров) — 08:49 (5x5)

2:0 — Антипин (Коварж) — 23:56 (5x5)

2:1 — Гусев (Дадонов, Шипачев) — 27:00 (5x4)

2:2 — Барабанов (Ковальчук) — 29:33 (5x5)

2:3 — Дадонов (Шипачев, Гусев) — 34:29 (5x5)

2:4 — Ковальчук (Херсли) — 40:09 (5x5)

3:4 — Косов — 40:55 (5x5)

3:5 — Плотников (Прохоркин) — 58:54 (en)

Броски: 45 — 31.

Вратари: Кошечкин — Коскинен.

Штраф: 10 — 6.

16 апреля. Магнитогорск. УКРК "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-4.

