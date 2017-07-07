Как сообщалось, во Флориде в результате аварии с участием Уильямс скончался пассажир второго автомобиля 78-летний Джером Барсон. После смерти Барсона его семья подала иск против теннисистки. Виновницей происшествия была признана Винус.

Адвокат Уильямс-старшей выразил беспокойство в связи с тем, что данные, собранные представителями потерпевшей стороны, могут исчезнуть, и настоял на совместной процедуре осмотра машины, сообщает Sun Sentinel.

Сейчас Винус Уильямс выступает в Лондоне на "Уимблдоне", где выиграла два матча и прошла в 1/16 финала.