Кроме того, Ягр забил 135-й победный гол в карьере в матче с "Анахаймом" (4:1) и улучшил свой собственный рекорд лиги по этому показателю. Также чех стал всего лишь вторым игроком в истории после Криса Челиоса, кто забивал победный гол в возрасте 45 или более лет.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал 500-ю голевую передачу в НХЛ в матче с "Коламбусом" (1:2 ОТ) и стал 4-м после Марио Лемье (1033), Яромира Ягра (640) и Сидни Кросби (633) хоккеистом в истории "Пенгвинс", достигшим этого рубежа.

Малкин также стал 7-м россиянином в истории лиги, разменявшим 500 голевых передач. Пока его опережают Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559). При этом средний показатель Малкина в 0,72 передачи за игру является лучшим среди этой семерки.

Всего в 694 матчах в лиге на счету Малкина 819 (319+500) очков, а в 50 матчах этого сезона на его счету 59 (24+35) очков, он входит в топ-5 бомбардиров.

17 февраля

Коламбус — Питтсбург — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы

1:0 — 21 Мюррей (Андерсон, Карлссон)

1:1 — 26 Коул (Малкин)

2:1 — 61 Дубински (Джонс, Эткинсон)

Каролина — Колорадо — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы

0:1 — 13 Бэрри (Митчелл, Игинла)

1:1 — 19 Скиннер (Песке, Стемпняк)

1:2 — 64 Рантанен (Дюшен)

Анахайм — Флорида — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы

1:0 — 22 Кольяно (Шоу)

1:1 — 24 Сивиур (Торнтон, Маккензи)

1:2 — 26 Ягр

1:3 — 30 Экблад (Маршессо, Трочек)

1:4 — 58 Маккензи