На проходящей в Казахстане международной выставке EXPO Astana 2017 конференцией "Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал" открылась в понедельник Неделя транзита и логистики.

Должностные лица и отраслевые эксперты обсудили на конференции глобальные тенденции в развитии инфраструктуры для создания новых и укрепления существующих евразийских маршрутов, модели международного сотрудничества в транзитном бизнесе, а также эффективную синергию железнодорожного и морского транспорта в обеспечении глобальных грузовых перевозок.

Казахстан считается "воротами в Азию", тогда как Азия является регионом, значение которого в перевозках LDz в будущем будет только расти. Очень важно наметить основные направления будущего развития, чтобы вместе с азиатскими партнерами создать единое, совместное видение будущего, которое найдет свое выражение в росте перевозок с использованием транзитного потенциала Латвии, подчеркнул на открытии конференции президент Латвийской железной дороги (LDz) Эдвин Берзиньш.

Президент Латвии Раймонд Вейонис, в свою очередь, указал, что транспорт традиционно считается одним из краеугольных камней латвийской экономики, обеспечивающим кровообращение народного хозяйства, тогда как в транзитном секторе Латвия остается неизменным лидером среди стран Балтии, так как латвийские порты обеспечивают наибольшие объемы перевалки грузов.

"Латвия сознает свой значительный вклад в создание сообщения на евразийском континенте, и мы готовы работать над тем, чтобы идея сотрудничества воплощалась в реальные достижения. В результате длительной и значительной работы нам удается развивать эффективную и современную транспортную инфраструктуру, к тому же у Латвии уже исторически сложилось тесное и успешное сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном", — сказал во время открытия конференции министр сообщений ЛР Улдис Аугулис.

Мероприятие посетил также первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, который ранее долго руководил Казахстанской железной дорогой и благодаря этому хорошо знаком с развитием отрасли. В своем обращении он подчеркнул, что Латвия и Казахстан имеют обширный опыт сотрудничества и одновременно — новые возможности для развития, учитывая, что в обеих странах развивается транспортно-логистическая инфраструктура, в том числе новые международные проекты.

В рамках конференции представлен ряд казахстанских проектов с высоким потенциалом развития, в том числе порт Хоргос, а также другие проекты сотрудничества и совместные предприятия для развития новых логистических услуг. Представители Казахстанских железных дорог также подчеркнули, что потенциал сотрудничества между Латвией и Казахстаном все более сдвигается от традиционных "массовых" грузов к транспортировке контейнерных грузов с высокой добавленной стоимостью.

Неделя транзита и логистики продолжится в среду, 12 июля, дискуссией "Развитие контейнерных перевозок на территории Евразии", в которой примут участие представители "LDz Loģistika", "LDz Apsardze", "Riga Container Terminal", "Riga Universal Terminal", "KTZE-Khorgos Gateway", "KTŽ Express", "TransContainer", ассоциации логистических предприятий "Kazlogistics" и других организаций.

А для того, чтобы подчеркнуть ведущий мотив выставки EXPO Astana 2017 "Энергия будущего", в четверг, 13 июля, цикл мероприятий завершится дискуссией "Развитие "зеленой экономики" в транспортном секторе". В связи с увеличением роли долгосрочных и экологичных услуг актуальным становится вопрос о том, готова ли к ним транспортная отрасль и какие инициативы она способна взять на себя. Эксперты рассмотрят как выигрыш от "зеленых" инноваций в контексте среды, так и их экономическую ценность.