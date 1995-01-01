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20 лет без ветра перемен

Хотя время от времени в Лиепае, городе ветров, вспыхивают политические страсти, последние 20 лет здесь правит лидер Партии Лиепаи Улдис Сескс. За эти годы в городе улучшена инфраструктура, успешно реализован ряд социальных проектов, но город продолжает терять население, а уровень безработицы значительно выше среднего по стране. Впрочем, позициям Сескса это не угрожает.

Кристине Лиепиня, журналист DELFI

Лиепая, факты 70 630 жителей; Средняя зарплата (брутто) — 855 евро; Активность избирателей на прошлых муниципальных выборах — 44,08%; В думу избирают 15 депутатов. На прошлых выборах прошли Партия Лиепаи (7), "ЦС" (3) и Партия реформ (5); Председатель думы — Улдис Сескс (Партия Лиепаи); Безработица в феврале — 11,2%; В 2017 году из фонда выравнивания самоуправлений получено 9,5 млн. евро. Источник: csb.gov.lv; nva.lv; liepaja.lv; cvk.lv Лиепая — третий по величине город Латвии, один из трех основных портов. В начале прошлого года население Лиепаи составляло около 70 600 человек. Десятилетиями Лиепая славится не только ветрами, но и металлургией и текстильной промышленностью. Правда, в последнее время ситуация изменилась, прежде всего, в связи с печально известным банкротством "Лиепайского металлурга". На тот момент безработица в городе подскочила до беспрецедентных 14%. Правда, в общении с порталом Delfi, лиепайчане подчеркивают, что не так страшен черт, как его малюют. Жизнь в городе удобна, особенно для семей. Все рядом, темп жизни далек от столичного. Горожане хвалят налаженную дорожную инфраструктуру, местную культурную жизнь, с надеждой смотрят на аэропорт, который уже вскоре может начать обслуживать первых пассажиров.

Политические игры в своем кругу Хотя Сескс руководит городом почти 20 лет, иногда в городе все-таки происходят политические скандалы. В прошлом году раскололось "Согласие" — из партии исключили нынешнего вице-мэра Юрия Хадаровича и депутата Романа Милославского. На новых выборах они решили стартовать с новой партией "Лиепая в квадрате". На выборах 2013 года Партии Лиепаи не удалось получить абсолютное большинство, поэтому была создана коалиция с тремя депутатами, избранными от "Центра согласия" — Хадаровичем, Милославским и Наумом Воробейчиком. Первых двух исключили из партии за "невыполнение предвыборной программы и решений правления". Как позже пояснил СМИ член правления местного отделения "Согласия" Валерий Агешин, Хадарович и Милославский с Партией Лиепаи сотрудничали более тесно, чем с родным "Согласием".

"Чего тут только нет! О таких играх говорили в Грузии, а не у нас", — комментирует Хадарович местные интриги.

В составе "Лиепаи в квадрате" политики через пару месяцев надеются получить в думе хотя бы три места, но на пресс-конференции в отеле Līva Хадарович заявил, что одно место получил бы даже без предвыборной кампании. "Если бы мы совершенно ничего не делали, не вложили бы в кампанию ни евро, у нас автоматически было бы одно место", — сказал он. Вокруг новой партии тоже кипят страсти. На учредительном собрании один из участников активно критиковал Хадаровича. Тот же возмутитель спокойствия попытался сорвать и второе собрание. "Чего тут только нет! О таких играх говорили в Грузии, а не у нас", — комментирует Хадарович местные интриги.

Фото: DELFI

На прошлых выборах треть мест получили депутаты от Партии реформ, которой больше не существует. Правда, депутаты не ударили в грязь лицом и в январе учредили общество Liepājniekiem, а в феврале объявили о союзе с Региональным объединением. Так что на июньские выборы они пойдут. Лидер организации Янис Вилнитис в беседе с Delfi сообщает, что планирует на выборах получить восемь депутатских мест — абсолютное большинство. "Это очень амбициозная цель. В Лиепае фактически ни одной партии не удавалось получить восемь мест, если не считать очень давних событий. Больше 20 лет назад было партийное объединение, которое получило восемь мест — "Объединенный список". Но одной партии реально это никогда не удавалось", — говорит он. Чтобы партия получила одно место в Лиепайском самоуправлении, на прошлых выборах за нее должны были проголосовать хотя бы 1100 избирателей. Отвечая на вопрос, кто является главным конкурентом, Вилнитис признает — Партия Лиепаи. Программа новой организации еще не опубликована, но Вилнитис отмечает, что приоритет — люди. До сих пор об этом в городе забывали. "Это человек. Иначе город может быть очень красивым и ухоженным, но нет людей, которые хотели бы тут остаться", — считает он. Многие горожане критикуют оппозицию за отсутствие громких акций. Это признает и сам Вилнитис, отмечая, что "мы довольно-таки последовательно действовали. Мы не были крикунами. Возможно, в какой-то мере это плохо, так как не активизирует людей".



"Это очень амбициозная цель. В Лиепае фактически ни одной партии не удавалось получить восемь мест"Лидер общества "Liepājniekiem" Янис Вилнитис

За кресло мэра на выборах будут бороться и другие хорошо известные силы — Партия Лиепаи и нынешний мэр Сескс, "Единство", которое пока не назвало официального лидера списка (есть сведения, что им станет директор 6-й средней школы им. Райниса Карлис Страутиньш). Лидером "Согласия" в Лиепае является Валерий Агешин.

В общении с жителями ощущается скепсис по поводу нового лидера. Многие уверены, что Сескс останется мэром. "Мы каждый раз ждем, что что-то изменится, но все остается по-старому", — говорит лиепайчанка Даце. Журналист портала "irliepaja.lv" Сармите Пуйена отмечает, что часть горожан ожидала перемен на прошлых выборах. Она подчеркивает, что победителя прогнозировать трудно. С учетом низкой явки в 2013 году, исход выборов может зависеть от мелочей. Пуйена говорит, что основным конкурентом партии власти может стать общество Liepājniekiem: "Все пятеро уже четыре года отработали в самоуправлении, они знают намного больше, чем прежде".

Ирония безработицы В беседах с думцами и предпринимателями часто видно одно характерное противоречие — безработица в Лиепае заметно выше, чем в среднем по стране. При этом предприятиям не хватает работников. В январе безработица в городе была 11,2% (в среднем по Латвии — 8,5%).

Крупнейшие работодатели: 1. Лиепайская региональая больница — 808 работников, в 2015 году выплачено налогов на 4,2 млн. евро. 2. АО “LPB” — 634 работника, 4,22 млн. евро налогов. 3. АО “UPB” — 535 работников, 6,1 млн. евро налогов. 4. ООО ЛСЭЗ "Lauma Fabrics" — 450 работников, 2,5 млн. евро налогов. 5. ООО"Pica serviss" — 309 работников, 1,48 млн. евро налогов. Источник: СГД. Местные бизнесмены считают, что проблема в образовании. На рынке труда не хватает квалифицированных специалистов. "При ликвидации одного только "Металлурга" уволили много работников. Проблема в том, что люди проработали там большую часть жизни. Они не способны приспособиться, им очень трудносменить квалификацию", — считает лидер Лиепайского объединения коммерсантов Санта Шмиукше. Правда, для Лиепаи высокая безработица — не новость. Как отмечает глава экономического отдела Управления развития самоуправления Анис Витолс, колебания занятости случаются регулярно. Он подчеркивает, что связано это не только с ликвидацией "Металлурга". Лиепая отчасти зависит от экспорта и ситуации на внешних рынках. "Это было связано с российскими кризисами. Конечно, последний удар - Liepājas metalurgs. К тому же, блокирован экспорт в Россию", — отмечает он. Экономист Управления развития Инга Журавска подчеркивает, что около трети безработных находятся в этом статусе длительно (не менее года). Часть из них сидит без работы от трех до пяти лет. Вряд ли они способны полноценно вернуться на рынок труда. Скорее, эти люди ограничатся подработкой. Многие безработные старше 40 лет (это особенно касается длительно безработных).

На рынке в Лиепае. Фото: DELFI Пока Лиепайская дума подключалась к решению проблемы в качестве посредника между будущими специалистами отраслей и предпринимателями, а также бизнесом и отраслевыми экспертами. "Чтобы решить проблему, предприятия заключают договоры о сотрудничестве с учебными заведениями ,в нашем случае — с Лиепайским Государственным техникумом, — чтобы подготовить нужные профессии", — говорит Витолс. Есть два важных направления — переквалификация безработных и образование молодежи. Пока Лиепайская дума подключалась к решению проблемы в качестве посредника между будущими специалистами отраслей и предпринимателями, а также бизнесом и отраслевыми экспертами. "Чтобы решить проблему, предприятия заключают договоры о сотрудничестве с учебными заведениями ,в нашем случае — с Лиепайским Государственным техникумом, — чтобы подготовить нужные профессии", — говорит Витолс. Есть два важных направления — переквалификация безработных и образование молодежи. Отвечая на вопрос, какие предприятия имеют наибольший потенциал развития, Витолс говорит, что это малые и средние компании, на которых работают до 250 человек, и которые имеют хорошие возможности для экспорта. Важны и совсем мелкие предприятия, например, кафе и объекты туризма. Что касается отраслей, "скорее всего, будут развиваться наши условно сильные отрасли — металл, машиностроение, легкая промышленность, в т.ч. текстиль".

Нехватка рабочей силы в городе связана не только с образованием, но и с изменением населения. Лиепаю затронула общелатвийская проблема. По данным думы, в 1995 году в городе было зарегистрировано 94 165 жителей, в 2005 это число сократилось на 11 124 человека (до 83 041). К 2016 году население уменьшилось еще на 12 000 человек.

Лиепайский порт и СЭЗ В 2016 году перегружено 5,68 млн. тонн грузов; В 2016 году обслужено 1356 кораблей и 32 992 пассажира; В порт заходили 328 яхт; Территория порта — 1197 га; Территория специальной экономической зоны — 3979 га; Прибыль специальной экономической зоны в 2015 году — 516 000 евро; Нетто-оборот основной деятельности специальной экономической зоны в 2015 году — 10,34 млн. евро; В 2015 году в специальной экономической зоне работало 38 обществ капитала, которые получали скидку 80% по подоходному налогу с предприятий и налогу на недвижимость, а также другие преимущества специальной экономической зоны. Источник: liepāja-sez.lv Теперь для города актуален вопрос, как удержать население и добиться, чтобы число жителей больше не сокращалось. В возвращение уехавших не верят ли представители думы, ни оппозиция. "Пока это довольно большая иллюзия. Те, кто уезжал под давлением обстоятельств, делали это с большой горечью. Не хочу говорить о 100%, но в 50% случаев их возвращение — дело непростое. Конечно, это возможно, но надо долго работать. Надо доказать, что среда достаточно хорошая, чтобы они перешагнули через обиду и вернулись", — говорит Витолс. Стратегия развития города на ближайшие годы также говорит об удержании, а не увеличении населения. "Цель — добиться, чтобы люди остались, создать небольшую внутреннюю миграцию, чтобы люди сюда переезжали", — объясняет Витолс. Теперь для города актуален вопрос, как удержать население и добиться, чтобы число жителей больше не сокращалось. В возвращение уехавших не верят ли представители думы, ни оппозиция. "Пока это довольно большая иллюзия. Те, кто уезжал под давлением обстоятельств, делали это с большой горечью. Не хочу говорить о 100%, но в 50% случаев их возвращение — дело непростое. Конечно, это возможно, но надо долго работать. Надо доказать, что среда достаточно хорошая, чтобы они перешагнули через обиду и вернулись", — говорит Витолс. Стратегия развития города на ближайшие годы также говорит об удержании, а не увеличении населения. "Цель — добиться, чтобы люди остались, создать небольшую внутреннюю миграцию, чтобы люди сюда переезжали", — объясняет Витолс. Шмиукше подтверждает, что бизнес страдает не только от нехватки работников, но и от сокращения населения. По ее словам, это ощущается и по обороту. "Малый бизнес — будь то общественное питание, торговля, любая сфера услуг — очень страдает из-за уменьшения населения", - говорит она.

Что касается бизнес-среды, она выделяет один препятствующий фактор — непрозрачные думские закупки. "Вопрос, насколько прозрачны решения думы по закупкам. Я слышу много упреков в адрес думы о том, что у нас неясные решения", — говорит она. Такого же мнения придерживается историк и гид, бывший инспектор по защите памятников и экс-депутат думы Гунар Силакактиньш: "Что-то в воздухе вибрирует, что-то может случиться иначе. Наступило довольно большое равнодушие, отсутствие прозрачности, удивление — почему случается именно так, почему такие странные ходы, иногда на заседаниях думы поднимается дополнительный вопрос, который ранее не обсуждался, но уже рассмотрен в аппарате. Оппозиция этим недовольна, но надо громче".



Без кемпинга, но с яхтами

Поскольку Лиепая находится у моря, город имеет курортный потенциал, который пока по-настоящему не используется, хотя партии регулярно обещают развивать туризм. По данным думы, число туристов в Лиепае заметно выросло, но предстоит еще немалая работа.

Интерьер концертного зала Lielais dzintars. Фото: DELFI Людей привлекают море, возможности активного отдыха, исторические объекты, культурная жизнь, например, постановки городского театра, концерты в новом концертном зале Lielais dzintars. Многие жители уверены, что зал станет магнитом, который привлечет сюда гостей.

Все три избранные в 2013 году партии обещали сделать Лиепаю привлекательной для туризма. Например, "Согласие", создавшее коалицию с Партией Лиепаи, в программе обещало: "Будем способствовать формированию благоприятной туристической среды, активно популяризировать наш город в мире, привлекая туристов и инвесторов". Партия Лиепаи в своей программе была чуть точнее: "Будем развивать Лиепаю как курорт с медицинским туризмом". Партия реформ, оставшаяся в оппозиции, собиралась привести в порядок пляжную инфраструктуру, добиться, чтобы гости находились тут хотя бы пару дней, создать новые туристические объекты, центры активного отдыха.



"Сескса можно упрекнуть в отсутствии кемпинга, так как в любой его программе — сперва объединенного списка, а потом Партии Лиепаи — обещали кемпинг.."Историк и гид, экс-инспектор по защите памятников и экс-депутат думы Гунар Силакактиньш

"Сескса можно упрекнуть в отсутствии кемпинга, так как в любой его программе — сперва объединенного списка, а потом Партии Лиепаи — обещали кемпинг. Выделено место, принято решение думы, даже назван адрес. Но нету. Не началось даже создание инфраструктуры, нет подключений, стоянок. Все происходит на уровне "кустов", — говорит Силакактиньш. Правда, Витолс подчеркивает, что процесс создания приморского кемпинга сдвинулся с мертвой точки. В этом году будет согласован проект, а домики могут появиться в следующем. Говоря о туризме в городе, лидер объединения коммерсантов отмечает, что свободная ниша — санатории и SPA, которых тут просто нет. У самоуправления на этот счет другое мнение. "Мы идем к тому, чтобы Лиепая стала курортным городом. Работаем, чтобы реализовать мечту о SPA в Лиепае. Сейчас одному предприятию сдан участок земли. Планируется SPA-центр, но проект не идет так быстро, как планировалось", — объясняет Витолс. Что касается сроков, "если в этом году проект будет согласован, это уже хорошо". Также дума планирует на берегу канала развивать порт и новый центр для яхт. В последние годы число яхт в городе сократилось, что самоуправление объясняет плохой инфраструктурой.

