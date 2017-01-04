Праздник закончился: как правильно выкинуть елочку?

Последняя праздничная неделя подходит к концу, и во многих домах новогодние елки уже осыпаются. Как правильно выбросить елочку после праздников?

Rīgas namu pārvaldnieks отмечает, что елку нужно оставить на площадке мусорных контейнеров. Остальное сделают работники компаний по вывозу мусора. Помещать елочку в контейнер для бытовых отходов запрещено, пишет Riga.lv.

Как и когда будут вывозить выброшенные новогодние елочки: