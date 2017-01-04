Праздник закончился: как правильно выкинуть елочку?

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Праздник закончился: как правильно выкинуть елочку?
Foto: LETA

Последняя праздничная неделя подходит к концу, и во многих домах новогодние елки уже осыпаются. Как правильно выбросить елочку после праздников?

Rīgas namu pārvaldnieks отмечает, что елку нужно оставить на площадке мусорных контейнеров. Остальное сделают работники компаний по вывозу мусора. Помещать елочку в контейнер для бытовых отходов запрещено, пишет Riga.lv.

Как и когда будут вывозить выброшенные новогодние елочки:

  • Вывоз елочек планируется один раз в неделю;
  • Компании Clean-R и Pilsētvides serviss обеспечат бесплатный сбор и вывоз елочек;
  • Компания EKO Kurzeme (обслуживает дома на территории участка Ziemeļi) вывозит елочки платно – 2 евро за елочку. Плата за вывоз будет разделена на квартиры и внесена в ежемесячный счет.

Source info

rus.DELFI.lv

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Праздник закончился: как правильно выкинуть елочку?

Праздник закончился: как правильно выкинуть елочку?

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