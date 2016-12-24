Готовим пипаркукас: простой и быстрый рецепт

DELFI Woman
Vienkāršā piparkūku mīkla, kas nav jāliek ledusskapī
Foto: Shutterstock

Этот рецепт совсем простой, и тесто, которое используется для этих печений, не требует долгого замораживания в холодильнике с последующим размораживанием. А в результате у вас получатся вкусные пипаркукас с сахарной пудрой, которые моментально съедаются за чашечкой горячего чая или кружкой глинтвейна.

Вам потребуется:

170 г маргарина
220 г коричневого сахара
2 яйца
0,5 ч.л. молотой гвоздики
0,5 ч.л. корицы
0,5 ч.л. молотого имбиря
285 г муки
1 ч.л. погашенной соды
0,5 ч.л. пекарского порошка

Приготовление:

Разогрейте духовку до 185 градусов. В отдельной миске смешайте муку с корицей, гвоздикой, имбирем, а также добавьте соду и пекарский порошок.

После чего сухие ингредиенты постепенно смешайте с маргарином и добавьте яичную смесь, вымешивайте до получения гладкого теста. Замес может потребовать времени и ловкости рук, запаситесь терпением.

Когда тесто будет готово, раскатайте его с помощью бумаги для выпечки или муки (для посыпания поверхности). С помощью формочек выдавите много разных пряников. Можете посыпать их корицей и сахарной пудрой. Затем выложите их на противень, застеленный пекарской бумагой.

Выпекайте пипаркукас в течение 8-10 минут, пока они не пропекутся красиво. Готовые пряники втащите из духовки, остудите и украсьте.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

Комментировать
или комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Vienkāršā piparkūku mīkla, kas nav jāliek ledusskapī

Готовим пипаркукас: простой и быстрый рецепт

Праздник с Huawei P9 Blue – как сделать красивые снимки блюд

Праздник с Huawei P9 Blue – как сделать красивые снимки блюд

Как выбрать подарок на Новый Год по Знаку Зодиака

Как выбрать подарок на Новый Год по Знаку Зодиака

Торговцы рассказали о ценах на мандарины, пипаркукас и другие рождественские вкусности

Торговцы рассказали о ценах на мандарины, пипаркукас и другие рождественские вкусности

Подавать горячим: Деcять рецептов зимних безалкогольных напитков

Подавать горячим: Деcять рецептов зимних безалкогольных напитков

Рождество: традиции, приметы и все, что вы хотели знать о празднике

Рождество: традиции, приметы и все, что вы хотели знать о празднике

"Фиксики" возвращаются в Латвию с новым новогодним шоу

20 идей, как сделать Новый год незабываемым для ребенка

20 идей, как сделать Новый год незабываемым для ребенка

Выбор редактора
Прогнать Гринча! Специальные скидки на доставку любых посылок по всему миру

Прогнать Гринча! Специальные скидки на доставку любых посылок по всему миру

Завершен конкурс рождественских фотографий, победитель получает смартфон Huawei P9!

Завершен конкурс рождественских фотографий, победитель получает смартфон Huawei P9!

Познакомьтесь с винодельней, которая дарит праздник с латвийским вкусом

Познакомьтесь с винодельней, которая дарит праздник с латвийским вкусом