Европейский парламент на заседании 10 апреля принял пакет мер, призванных пересмотреть систему предоставления убежища мигрантам и упорядочить и упростить процедуру их высылки.

Новые положения о миграции и убежище в ЕС одобрили голосами прежде всего правоцентристов в Европарламенте, тогда как левые и ультраправые поддержали лишь отдельные меры, а другие раскритиковали, передала BNS пресс-служба представительства ЕС в Эстонии.

Пакет мер, впервые предложенный в 2018 году, призван ускорить процессы предоставления убежища, причем на принятие решений о праве на убежище и принудительное возвращение будет отводиться не более 12 недель.

Люди, у которых нет законных оснований для въезда в ЕС, должны пройти проверку перед пересечением границы. В течение семи дней они будут идентифицированы, их биометрические данные будут записаны, и они пройдут проверку здоровья и безопасности. Государства-члены должны будут обеспечить независимый мониторинг, чтобы гарантировать, что основные права людей не нарушаются.

Также предусматривается создание единой централизованной системы проверки на внешней границе ЕС и базы данных EURODAC, которая позволит государствам-членам проверить, не подавал ли искатель убежища такого же заявления в другой стране.

Еще одно положение, на котором настаивали Греция и Италия, касается введения механизма "солидарности": страны, которые перегружены большим количеством прибывших мигрантов, смогут перенести процесс предоставления убежища в другое государство-член ЕС.

Государства-члены будут предоставлять и лишать международной защиты в соответствии с единой процедурой. Кроме того, ускорится процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища на границах Европейского союза, а необоснованные или неприемлемые заявления будут быстрее отклоняться.

Государства-члены должны гарантировать просителям убежища одинаковые условия приема и доступ к образованию и здравоохранению. Зарегистрированные просители убежища должны иметь возможность приступить к работе не позднее чем через шесть месяцев после подачи заявления. Правила также будут касаться задержания просителей убежища и ограничения их свободы передвижения, чтобы предотвратить переезд в другие государства-члены.

Страны, расположенные дальше вглубь европейского континента, получат выбор: принять определенное количество мигрантов или оплатить средства в общий фонд Евросоюза.

Кроме того, пакет обновляет правила использования Европейской информационной системы уголовного учета. В реестре будет содержаться информация о том, были ли вынесены обвинительные приговоры в отношении граждан третьих стран.

В конце 2023 года испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

За 2023 год в ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.

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