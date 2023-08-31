В августе рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 5,3%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Такой же показатель был зафиксирован в июле. В Латвии, напротив, годовая инфляция снизилась на 1%.

Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+9,8%, на 0,9% ниже июльских данных). Промышленные товары выросли в цене на 4,8%, а услуги — на 5,5%, в то время как энергия относительно августа 2022-го подешевела на 3,3%.

Наибольший рост цен в июле зафиксировали в Словакии — 9,6% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (8,5%) и Австрия (7,6%). На четвертой строчке расположились Германия и Литва (по 6,4%). В Эстонии инфляция за 12 месяцев составила 4,3%. Слабее всего с августа 2022 года цены выросли в Бельгии и Испании (по 2,4%), а также на Кипре (3%).

Относительно июльских показателей товары и услуги в августе подорожали на 0,6%. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Бельгии (2,5%), в Люксембурге (1,9%), во Франции (1,1%) и на Кипре (1%). За месяц цены упали в четырех странах: Финляндии (-0,9%), Латвии (-0,6%), Греции и Литве (по -0,2%). В Эстонии наблюдался рост цен на 0,5%.