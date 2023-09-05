Сотрудник Европейской службы внешних связей Йохан Флодерус с апреля 2022 года находится в иранской тюрьме по обвинению в шпионаже, сообщила в понедельник, 4 сентября, газета The New York Times.

Флодерус, подданный Швеции, был задержан в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался домой из отпуска. С тех пор его содержат в тюрьме Эвин в иранской столице.

"Правительство очень интенсивно работало и работает над этим делом. Указанное лицо было произвольно лишено свободы и поэтому должно быть немедленно освобождено. Это послание было передано, в том числе и мной лично. Помимо этого, я не могу вдаваться в подробности", — прокомментировал информацию о задержании своего соотечественника министр иностранных дел Швеции Томас Бильстрем.

Питер Стано, официальным представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности, сообщил, что Брюссель активно сотрудничает со Стокгольмом по вопросу освобождения Флодеруса. На брифинге в понедельник Стано несколько раз отказался более подробно отвечать на уточняющие вопросы, которые ему задала автор заметки в New York Times Матина Стевис-Гриднефф. При этом чиновник отметил, что основная роль в освобождении задержанного лежит на Швеции.

"Мы знаем, что многие прилагают все усилия, чтобы добиться его освобождения, и мы благодарны за это. В то же время каждый день — это огромное испытание для нас и, прежде всего, для Йохана. Его необходимо немедленно освободить и вернуть домой", — рассказали родственники Флодеруса шведскому телеканалу SVT.

Фолдерус стал сотрудником ЕСВД в 2019 году, ранее он был советником еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон. В своем комментарии Стано не уточнил, числится ли мужчина в штате европейской внешнеполитической службы по сей день.

И New York Times, и представитель Еврокомиссии обращают внимание, что арест шведа — лишь одно из череды "произвольных задержаний" европейских граждан в Иране. Арестованных иностранцев местные власти впоследствии обменивают на иранцев, осужденных в Европе.