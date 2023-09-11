В прошлом году почти каждый десятый житель Евросоюза был неспособен поддерживать в собственном жилье "адекватную" температуру, следует из данных Европейского бюро статистики (Eurostat).

В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на 2,4%. Количество респондентов, рассказавших о трудностях с поддержанием дома комфортной температуры, увеличилось в большинстве стран ЕС.

Наибольшие трудности с отоплением жилья испытывали жители Болгарии (22,5%), Кипра (19,2%), Греции (18,7%), а также Литвы и Португалии (по 17,5%).

Реже всего на сложности с поддержанием нужной температуры в доме жаловались жители Финляндии (1,4%), Люксембурга (2,1%) и Словении (2,6%).

В Латвии о критических проблемах с оплатой счетов за отопление в 2022 году заявили 7,1% респондентов, годом ранее их было 4,9%. Рост также зафиксирован в Эстонии (с 2% до 3,4%).

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