Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием к Европарламенту, в ходе которого отчиталась о проделанной работе и выдвинула предложения о реформах ближайшего времени. Delfi приводит главные цитаты из этой речи.

В начале своего выступления фон дер Ляйен напомнила, что это ее последнее послание к депутатам как руководителя действующего состава Еврокомиссии — в июне следующего года по итогам выборов в Европарламент будет сформирована новая команда. Впрочем, как неоднократно писали СМИ, немецкий политик рассматривает возможность баллотироваться вновь. Другие издания прочат фон дер Ляйен пост генерального секретаря НАТО.

По словам главы Еврокомиссии, за четыре года работы ее команде удалось реализовать программу действий, представленную в 2019 году, на 90%. "Вместе мы показали, что, когда Европа смелая, ей удается достичь своих целей. Однако наша работа еще не завершена, так что давайте держаться вместе", — заявила фон дер Ляйен, поблагодарив Европарламент и правительства стран ЕС за сотрудничество.

Об Украине и украинских беженцах

Мы будем на стороне Украины на каждом этапе пути. Столько, сколько потребуется. Наша поддержка Украины будет продолжаться. Только в этом году мы выделили 12 миллиардов евро на выплату заработной платы и пенсий, чтобы помочь больницам, школам и другим службам работать. Но мы смотрим и в будущее — мы предложили дополнительно выделить 50 млрд евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы. Это поможет построить будущее Украины, восстановить современную и процветающую страну.

С начала войны в нашем Союзе нашли убежище четыре миллиона украинцев. И я хочу сказать им, что сейчас они так же желанны, как и в те роковые первые недели. Мы обеспечили им доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и многому другому. Я с гордостью сообщаю, что Комиссия предложит распространить правила о предоставлении временной защиты на украинцев в ЕС.

О зеленом курсе

Четыре года назад Европейский зеленый курс стал нашим ответом на вызов истории. Он родился из необходимости защитить нашу планету, но также был задуман как возможность сохранить наше будущее процветание. Европейская промышленность каждый день показывает, что она готова обеспечить этот переход, доказывает, что модернизация и декарбонизация могут идти рука об руку.

Мы вступаем в следующую фазу Европейского зеленого курса, но одна вещь никогда не изменится: мы продолжим поддерживать европейскую промышленность на протяжении всего этого перехода. Мы учитываем риски и потребности каждой экосистемы в ходе этого перехода, и при этом нам необходимо разработать подход для каждой промышленной экосистемы.

Поэтому, начиная с этого месяца, мы проведем серию диалогов о чистом переходе с промышленностью. Основная цель будет заключаться в поддержке каждого сектора в построении своей бизнес-модели для декарбонизации промышленности. От ветра до стали, от аккумуляторов до электромобилей — наши амбиции кристально ясны: будущее нашей индустрии чистых технологий должно создаваться в Европе.

О сельском хозяйстве

Продовольственная безопасность в гармонии с природой остается важнейшей задачей. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность нашим фермерам, поблагодарить их за то, что они изо дня в день обеспечивают нас продуктами питания. Это не всегда легкая задача, поскольку последствия агрессии России против Украины, изменение климата, приведшее к засухам, лесным пожарам и наводнениям, а также новые обязательства оказывают все большее влияние на работу и доходы фермеров.

Многие уже работают над созданием более устойчивой формы сельского хозяйства. Мы должны работать вместе с мужчинами и женщинами, занимающимися сельским хозяйством, чтобы решить эти новые проблемы. Нам нужно больше диалога и меньше поляризации. Вот почему мы хотим начать стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в ЕС. Я убеждена, что сельское хозяйство и защита природы могут идти рука об руку. Нам нужно и то, и другое.

О конкуренции и Китае

Наша промышленность и технологические компании любят конкуренцию. Они знают, что глобальная конкуренция полезна для бизнеса, что это создает и защищает хорошие рабочие места здесь, в Европе. Но конкуренция честна только до тех пор, пока она справедлива. Слишком часто наши компании исключаются из зарубежных рынков или становятся жертвами хищнической практики. Их часто подрывают конкуренты, получающие выгоду от огромных государственных субсидий.

Возьмем, к примеру, сектор электромобилей. Это важнейшая отрасль чистой экономики с огромным потенциалом для Европы, но мировые рынки сейчас наводнены более дешевыми китайскими электромобилями, и их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. Это искажает наш рынок.

Поэтому сегодня я объявляю, что Еврокомиссия начинает расследование по борьбе с субсидированием электромобилей, поступающих из Китая. Европа открыта для конкуренции, не для гонки на дно. В равной степени жизненно важно сохранять открытые линии связи и диалога с Китаем, потому что есть и темы, по которым мы можем и должны сотрудничать. Снижение рисков, а не разрыв связей — таким будет мой подход на саммите ЕС — Китай позднее в этом году.

Нам нужно смотреть дальше и определить, как нам оставаться конкурентоспособными. Я попросила [бывшего главу ЕЦБ и премьер-министра Италии] Марио Драги — одного из величайших экономических умов Европы — подготовить отчет о будущем европейской конкурентоспособности. Потому что Европа сделает все возможное, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество.

О рынке труда

Дефицит рабочей силы и навыков достигает рекордных уровней — как здесь, так и во всех крупных экономиках. В то же время миллионы родителей — в основном матери — изо всех сил пытаются совместить работу и семью, потому что нет системы ухода за детьми, а 8 миллионов молодых людей не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Это не только причина личных страданий. Это также одно из наиболее серьезных препятствий для нашей конкурентоспособности. Нам необходимо улучшить доступ к рынку труда, в первую очередь для молодежи, для женщин. И нам нужна квалифицированная миграция .

Нам необходимо реагировать на глубоко укоренившиеся сдвиги в технологиях, обществе и демографии. И для этого нам следует полагаться на опыт бизнеса и профсоюзов, наших партнеров по коллективным переговорам. Вместе с президентом Бельгии в следующем году мы созовем новый Саммит социальных партнеров.

О международной торговле

Мы продолжим продвигать открытую и справедливую торговлю. Мы заключили новые соглашения о зоне свободной торговли с Чили, Новой Зеландией и Кенией. Мы должны стремиться завершить переговоры по сделкам с Австралией, Мексикой и Mercosur к концу этого года, а вскоре после этого — с Индией и Индонезией.

О Болгарии, Румынии и шенгенской зоне

Каждый день мы видим, что конфликты, изменение климата и нестабильность вынуждают людей искать убежище в других местах. У меня всегда было твердое убеждение, что миграцией нужно управлять. Это требует выдержки и терпеливой работы с ключевыми партнерами.

С помощью Пакта о миграции и убежище мы достигаем нового баланса: между защитой границ и защитой людей, между суверенитетом и солидарностью, между безопасностью и человечностью. Мы быстро и сплоченно отреагировали на гибридную атаку, которую предприняла против нас Беларусь. Мы тесно сотрудничали с нашими партнерами на Западных Балканах и сократили нерегулярные потоки. Мы усилили охрану границы.

Позвольте мне особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за лидерство — демонстрацию передового опыта как в сфере предоставления убежища, так и в вопросах возвращения. Давайте, наконец, примем Болгарию и Румынию в шенгенскую зону — без каких-либо дальнейших проволочек.

Об инфляции и ценах на газ

Кристин Лагард и Европейский центральный банк прилагают все усилия, чтобы держать инфляцию под контролем. Мы знаем, что возвращение к среднесрочной цели ЕЦБ займет некоторое время. Хорошая новость в том, что Европа начала снижать цены на энергоносители, мы использовали кризис для масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии и ускорения перехода к экологически чистому производству. Цена на газ в Европе год назад составляла более 300 евро за МВтч, сейчас — около 35. Нам нужно подумать, как мы можем воспроизвести эту модель успеха в других областях, таких как критически важное сырье или чистый водород.

О послаблениях для бизнеса

Маленькие компании не имеют возможности справиться со сложной отчетностью, их сдерживают длительные [бюрократические] процессы. Зачастую это означает, что они делают меньше за то время, которое у них есть, и упускают возможности для роста. Вот почему до конца года мы назначим спецпосланника ЕС по вопросам малого и среднего бизнеса, который будет подчиняться непосредственно мне. Мы хотим напрямую услышать представителей малого и среднего бизнеса об их повседневных проблемах. Для каждого нового законодательного акта мы проводим проверку конкурентоспособности независимой комиссией, а в следующем месяце мы внесем первые законодательные предложения по сокращению обязательств по отчетности на европейском уровне на 25%.

О поставках критических материалов

Мы стали свидетелями реальных узких мест в глобальных цепочках поставок, в том числе из-за преднамеренной политики других стран. Просто подумайте об ограничениях Китая на экспорт галлия и германия, которые необходимы для таких товаров, как полупроводники и солнечные панели . Это показывает, почему для Европы так важно усилить меры по обеспечению экономической безопасности путем снижения рисков и отказа от разделения.

Я очень горжусь тем, что эта концепция нашла широкую поддержку со стороны ключевых партнеров от Австралии до Японии и США. Многие другие страны мира хотят работать вместе, многие из них чрезмерно зависят от одного поставщика важнейших минералов. Другие — от Латинской Америки до Африки — хотят развивать местную промышленность по переработке и переработке , а не просто отправлять свои ресурсы за границу. Именно поэтому до конца года мы созовем первое заседание нашего нового Клуба критического сырья.

Об Африке

Наше сердце обливается кровью, когда мы видим разрушительные последствия наводнений и землетрясения в Ливии и Марокко. Европа всегда будет готова оказать любую возможную поддержку. Подумайте и о регионе Сахеля, одном из самых бедных, но быстрорастущих в демографическом отношении — череда военных переворотов сделает регион более нестабильным на долгие годы вперед. Россия одновременно оказывает влияние и извлекает выгоду из хаоса, регион стал благодатной почвой для роста терроризма.

Это прямая забота Европы — нашей безопасности и процветания. Поэтому нам необходимо продемонстрировать такое же единство целей по отношению к Африке, как мы продемонстрировали по отношению к Украине. Нам необходимо сосредоточиться на сотрудничестве с законными правительствами и региональными организациями. Вместе с [Жозепом] Боррелем мы будем работать над новым стратегическим подходом, который будет реализован на следующем саммите ЕС и Африканского союза.

О цифровом развитии и искусственном интеллекте

Интернет зародился как инструмент для обмена знаниями, открытия умов и объединения людей, но также породил и серьезные проблемы: дезинформация, распространение вредоносного контента, риски для конфиденциальности наших данных. Все это привело к отсутствию доверия и нарушению фундаментальных прав людей. В ответ Европа стала глобальным пионером защиты прав граждан в цифровом мире. Это историческое достижение — и мы должны им гордиться.

То же самое должно быть справедливо и для искусственного интеллекта — он улучшит здравоохранение, повысит производительность, решит проблему изменения климата. Но нам также не следует недооценивать вполне реальные угрозы. Искусственный интеллект — это универсальная технология, доступная, мощная и адаптируемая для широкого спектра применений — как гражданских, так и военных. И он движется быстрее, чем ожидали даже его разработчики.

Нашим основным приоритетом является обеспечение развития ИИ человекоориентированным, прозрачным и ответственным образом. Мы выдвинули Закон об искусственном интеллекте — первый в мире всеобъемлющий закон, направленный на поддержку инноваций в области искусственного интеллекта. Мы должны сосредоточиться на скорейшем принятии правил и перейти к их реализации.

Сейчас мы закладываем основы единой системы управления в Европе. Но мы также должны объединить усилия с нашими партнерами, чтобы обеспечить глобальный подход к пониманию влияния ИИ на наши общества. Нам нужен специальный орган по рискам и пользе от искусственного интеллекта для человечества, чтобы за столом собрались ученые, технологические компании и независимые эксперты. Это позволит нам разработать быстрый и глобально скоординированный ответ.

Благодаря нашим инвестициям в последние годы Европа стала лидером в области суперкомпьютеров — с тремя из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире. Я объявляю о новой инициативе, которая позволит стартапам в сфере искусственного интеллекта открыть наши высокопроизводительные компьютеры для обучения их моделей.

О коридоре в Индию

На прошлой неделе я была в Нью-Дели, чтобы подписать самый амбициозный проект нашего поколения — экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа. Благодаря железнодорожному сообщению торговля между Индией и Европой ускорится на 40%. Электрический кабель и трубопровод для чистого водорода будет способствовать торговле экологически чистой энергией. Высокоскоростной кабель передачи данных свяжет некоторые из самых инновационных цифровых экосистем в мире и создаст возможности для бизнеса на всем протяжении этого пути.

О расширении ЕС

Европарламент заявил это вслух: будущее Украины — в нашем Союзе, будущее Западных Балкан — в нашем Союзе, будущее Молдовы — в нашем Союзе. И я знаю, насколько важна перспектива ЕС для многих людей в Грузии.

Нам необходимо сформулировать концепцию успешного расширения. Союз, в котором более 500 миллионов человек живут в свободе, демократии и процветании. Союз, полный молодых людей, которые могут жить, учиться и работать свободно. Союз с яркими демократиями, в которых судебная система независима, оппозиция уважаема, а журналисты защищены. Потому что верховенство закона и основные права всегда будут основой нашего Союза — в нынешних и будущих государствах-членах.

Вступление основано на заслугах — и Комиссия всегда будет защищать этот принцип. Это требует тяжелой работы и лидерства, но уже есть большой прогресс. Мы видели большие успехи, которых уже достигла Украина с тех пор, как мы предоставили ей статус кандидата. И мы видели решимость других стран-кандидатов провести реформы.

Нам нужно подумать о том, как нам подготовиться к завершенному Союзу. Нам необходимо отказаться от старых, бинарных дебатов о расширении. Это не вопрос углубления интеграции или расширения Союза. Мы можем и должны сделать и то, и другое, чтобы придать нам геополитический вес и способность действовать.

Мы не можем — и не должны — ждать изменения Договора о ЕС, чтобы продолжить расширение. Подходящий для расширения Союз может быть создан быстрее. Это означает ответы на практические вопросы о том, как Союз, состоящий из более чем 30 стран, будет работать на практике. С каждым расширением те, кто говорил, что оно сделает нас менее эффективными, оказывались неправы.

Нам нужно присмотреться к каждому аспекту своей политики и увидеть, как на них повлияет более крупный Союз. Нам нужно будет подумать о том, как будут работать наши институты — как будут выглядеть Парламент и Комиссия. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета — с точки зрения того, что он финансирует, как он финансирует и как он финансируется. Мы вынесем наши идеи на обсуждение лидеров стран ЕС в первой половине 2024 года.





Некоторые цитаты приведены не дословно. Полностью речь фон дер Ляйен может прочитать здесь (на латышском языке).

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