Власти Туниса отказали во въезде делегации Европарламента, члены которой планировали обсудить с властями и представителями гражданского общества североафриканской страны соглашение о контроле за миграционными потоками, ранее заключенное с Еврокомиссией. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента.

"Мы осуждаем решение властей Туниса отказать во въезде делегации комитета Европарламента по иностранным делам и требуем подробных объяснений. […] Мы по-прежнему готовы и настаиваем на диалоге по критическим вопросам, а также напоминаем, что Европарламент всегда одобрял комплексную повестку сотрудничества, включая укрепление демократии и финансовую поддержку", — говорится в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что подобное поведение тунисских властей "является беспрецедентным со времен демократической революции 2011 года".

Всего в североафриканскую страну должны были отправиться пять депутатов из комитета по иностранным делам, представляющие пять разных фракций Европарламента.

Как отмечает Politico, решение тунисских властей, по всей видимости, связано с критическими заявлениями депутатов о миграционном соглашении, заключенном в июле с Еврокомиссией при участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Евросоюз обязался выделить Тунису более 100 млн евро на укрепление мер по борьбе с нелегальной миграцией, а также более 1 млрд евро в виде грантов и кредитов на развитие.

Документ вскоре после подписания вызвал возмущение депутатов Европарламента, которые назвали соглашение "непрозрачным", не учитывающим сообщения правозащитников об отношении к мигрантам в Тунисе и даже потенциально незаконным (по мнению членов ЕП, у фон дер Ляйен, Мелони и Рютте не было мандата для переговоров от лица всей Европы). Правозащитная организация Amnesty International считает, что ЕС стал "соучастником неизбежных страданий", проигнорировав сообщения о том, как с беженцами из стран южнее Сахары обращаются в Тунисе.

Хотя фон дер Ляйен в своем ежегодном послании к Европарламенту накануне положительно отозвалась о миграционном соглашении с североафриканской страной, Politico предполагает, что несостоявшаяся поездка депутатов в Тунис вызовет ужесточение критики в адрес исполнительного органа ЕС. Как отмечает издание, число мигрантов, прибывающих в Италию из Туниса, после подписания документа только выросло.

Педро Маркес, вице-президент фракции социал-демократов в Европарламенте, в комментарии Politico уже призвал фон дер Ляйен отказаться от соглашения с Тунисом после "возмутительного" решения местных властей об отказе во въезде его коллег в страну. "Финансирование авторитарного режима, который не уважает права человека и отрицает демократический диалог между институтами для экстернализации управления миграцией, является огромной политической ошибкой", — считает политик.

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