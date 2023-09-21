При введении санкций против российских олигархов и окружения президента РФ Владимира Путина европейские власти используют наспех собранные досье, в которые попадают, в том числе, статьи из "Википедии" и публикации в анонимных блогах. Это выяснило Politico, получившее доступ к нескольким внутренним документам ЕС, обосновывающим наложение ограничений на физических лиц. Опрошенные изданием эксперты отмечают: даже если санкции по сути наложены справедливо, подобный подход существенно облегчает их снятие в суде.

Журналисты изучили пять так называемых "рабочих документов", которые Совет ЕС использовал для обоснования санкций, наложенных на крупных российских бизнесменов, чиновников и членов их семей. Каждый из этих файлов занимает десятки страниц и состоит из правового обоснования санкций, краткого изложения биографии человека и доказательств, подтверждающих введений ограничений.

Хотя документы имеют пометку LIMITE (т.е. предназначены для внутреннего пользования, а делиться их содержанием с общественностью запрещено), никаких секретных доказательств, пишет Politico, в изученных ими текстах нет.

Каждый документ содержит от четырех до десяти ссылок на источники разной степени надежности. Среди них есть как материалы крупнейших мировых СМИ вроде Reuters или Financial Times, так и выполненный с помощью интернет-сервисов перевод заметок в малоизвестных российских и украинских изданиях, зачастую даже не специализирующихся на общественно-политической тематике. Также составители документов использовали ссылки на статьи в "Википедии" и профили бизнесменов в списке миллиардеров от Forbes.

Например, среди оснований для введения санкций против Виктора Кантора — до лета 2022 года он владел почти всеми акциями компании "Акрон", крупного российского производителя удобрений, — были использованы публикации на портале Rambler и в газете "Вечерний Мурманск", помеченные как рекламные. В документе ЕС бизнесмена также назвали всего лишь акционером, а не бенефициарным владельцем "Акрона". На этом основании адвокаты Кантора оспаривают введение санкций в суде — они заявляют, что представленных доказательств недостаточно для вывода о близкой связи их подзащитного с Путиным.

Опрошенные Politico эксперты отмечают, что "планка доказательств шокирующе низка" — и это вредит в первую очередь авторитету ЕС. По словам британского юриста Майкла О'Кейна, это связано со спешкой Брюсселя ввести санкции против сотен людей после начала полномасштабного вторжения Путина в Украину.

"Если вы собираетесь отойти от авторитетных, уважаемых СМИ, то необходимо провести более тщательную проверку источников информации, на которую вы хотите положиться", — говорит адвокат из Лондона, в том числе представляющий интересы попавших под ограничения российских олигархов. О'Кейн отмечает, что власти Великобритании подходят к вопросу сбора доказательств куда серьезнее.

Эту оценку подтвердил дипломат одного из государств ЕС, который общался с Politico на условиях анонимности. По его словам, решения о санкциях весной прошлого года принимались "в лихорадочном темпе", в его стране этой темой занималась небольшая группа чиновников, работавших по 12 часов в день.

Журналисты отмечают, что наложение ограничений может быть оспорено в суде, но дорогостоящее рассмотрение дела сравнительно редко заканчивается для истца успехом (гораздо чаще санкции снимают, потому что человек, против которого их ввели, умер). Так, в прошлом году адвокаты Кантора получили отказ на их требование исключить своего подзащитного из санкционного списка. "Вы утверждаете, что Совет опирался на недостоверные доказательства и что включение вашего клиента было необоснованным. Вопреки тому, что утверждает ваш клиент, Совет подчеркивает, что он опирался на различные и надежные источники информации", — говорится в письме. Чиновники собрали новый пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Он был основан на 17 источниках, в том числе странице о Канторе в "Википедии".

При этом недавно некачественно собранные доказательства стали основанием для снятия санкций с российского бизнесмена — такое решение на прошлой неделе было принято в отношении Григория Березкина, владельца медиахолдинга РБК и несколько энергетических компаний. Среди доказательств, собранных против него, была статья, написанная чат-ботом, и материалы сайта Russian Crimes, подписанные именами несуществующих журналистов.

"Каждое судебное решение в пользу олигарха, конечно, празднуется в России и может быть легко использовано в пропаганде. В этом мой главный упрек: что и без того юридически трудный, деликатный вопрос решается еще и с ненужным дилетантизмом", — комментирует ситуацию немецкий юрист Виктор Винклер, специализирующийся на санкциях, но не имеющий российских клиентов.

К настоящему времени, пишет Politico, в Европейский суд общей юрисдикции подано 95 жалоб на санкции ЕС в отношении россиян. По словам Винклера, в последние годы около трети похожих заявлений в итоге удовлетворялись. Однако в случае судебного решения о снятии санкций власти Евросоюза могут собрать новый пакет доказательств и вновь наложить на человека ограничения.

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