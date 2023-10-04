Брюссель до конца года намерен официально объявить о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на трех осведомленных европейских дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, как Украина и другие страны-кандидаты выполняют необходимые условия для присоединения к ЕС. Как рассказали собеседники Politico, затем Брюссель сделает заявление, после которого государствам-членам "будет очень трудно не сказать: "Давайте начнем переговоры!""

"Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — заявил источник издания на условиях анонимности.

Для формального начала переговоров Киев должен реализовать рекомендации Еврокомиссии, в том числе провести судебную реформу и усилить борьбу с коррупцией. В августе украинское правительство сообщало, что выполнило только два из семи условий. В то же время источники Politico отмечают, что в целом Украина демонстрирует прогресс на пути в Евросоюз, проблемным в краткосрочной перспективе выглядит только вопрос о положении меньшинств в стране.

Дипломаты, с которыми разговаривали журналисты, отмечают, что даже в случае, если все семь рекомендаций не будут выполнены к концу году, лидеры стран ЕС на саммите в декабре намерены сделать политическое заявление, разрешающее официальный старт процедуры вступления. "Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", — рассказал один из собеседников издания.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. 23 июня прошлого года на саммите лидеров ЕС был согласован статус кандидатов на вступление в блок для Украины и Молдовы.

В конце августа 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и страны, претендующие на присоединение к ЕС, должны быть готовы к завершению формальных процедур к 2030 году. О расширении блока в ближайшие годы в ходе ежегодного обращения к Европарламенту говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС сейчас имеют семь стран. Украина и Молдова получили его в 2022 году, Сербия и Албания — в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м.

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