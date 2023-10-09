Министры иностранных дел стран ЕС во вторник, 10 октября, проведут внеочередную встречу, посвященную атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сейчас глава европейской дипломатии вместе с министрами иностранных дел нескольких стран ЕС находится в Омане, где проходят запланированные заранее переговоры с представителями стран Персидского залива.

В связи с этим, отмечает "Русская служба Би-би-си", встреча глав МИД пройдет в гибридном формате — руководители дипломатических ведомств, не поехавшие в составе делегации в Оман, будут участвовать в ней онлайн.

Ранее Боррель сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, в котором выразил солидарность с израильским народом, который "имеет право защищать себя в соответствии с международным правом". Атаки ХАМАС в сообщении названы "жестокими и неизбирательными".

Также глава европейской дипломатии позвонил премьер-министру Палестинской автономии Мухаммеду Штайе и попросил его "способствовать немедленному прекращению боевых действий, продвигать интересы палестинского народа и стремление всего региона к безопасности и стабильности".

Вскоре Боррель провел переговоры о ситуации в Израиле с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли и министром иностранных дел Италии Антонио Тайани.

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