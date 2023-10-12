Новый виток арабо-израильского конфликта, а также недавнее обострение в Косово и военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе показали: хотя Евросоюз последовательно заявляет о стремлении стать единой геополитической силой, занимающей одно из ключевых мест на глобальном уровне, и даже прилагает для этого немало усилий, в реальности роль Брюсселя становится все менее значимой. Такое мнение в своей колонке для Politico доказывает главный европейский корреспондент издания Мэттью Карничниг.



На обложке: глава Европейского совета Шарль Мишель (слева), спикер Европарламента Роберта Метсола (в центре) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (справа)

"Из множества геостратегических иллюзий, которые были разрушены в последние дни, самым отрезвляющим осознанием для любого жителя континента должно быть следующее: никого не волнует, что думает Европа", — считает журналист. По его мнению, во многих конфликтах Евросоюзу отводят роль "благонамеренной неправительственной организации", чей гуманитарный вклад приветствуют, но в остальном игнорируют.

В 2019 году, вступая в должность главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в мощный геополитический центр. Однако из-за противоречий между 27 членами блока вкупе с экономическими и другими проблемами Брюссель так и не смог достичь этой цели.

Карничниг иллюстрирует свой тезис последовательностью действий, которые предприняли официальные лица ЕС в первые дни после нападения ХАМАС на Израиль. Сначала еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели заявил, что принято решение о приостановке выделения финансовой помощи палестинцам и пересмотре всей программы. Спустя несколько часов уже еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич возразил коллеге, сообщив, что поддержка мирным жителям региона продолжится. Наконец, затем Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по сути выступил против пересмотра программ помощи.

Фото: dpa/Scanpix/LETA

Непоследовательной оказалась и реакция на саму атаку боевиков. Фон дер Ляйен ее однозначно осудила, в то время как Боррель, давний критик политики Израиля в отношении палестинцев, не только назвал нападение ХАМАС "варварским", но и упрекнул израильские власти за блокаду сектора Газа. "К середине недели определение позиции Европы по кризису было похоже на метание дротиков с завязанными глазами", — подытоживает Карничниг.

Спецкор Politico также обращает внимание, что ни фон дер Ляйен, ни глава Европейского совета Шарль Мишель не участвовали в телефонном разговоре о ситуации в Израиле и секторе Газа, организованном по инициативе Белого дома. К дискуссии и подготовке совместного заявления президент США Джо Байден пригласил своих коллег из Франции, Германии, Великобритании и Италии, но не из Брюсселя.

Не увенчались успехом и попытки Борреля расширить состав экстренной встречи глав МИД стран Евросоюза во вторник, куда глава европейской дипломатии пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна — тот отказался от дистанционного подключения к саммиту. Как считает Карничниг, такой исход неудивителен, если вспомнить, что Боррель — последовательный сторонник ограниченных контактов с Ираном и попыток вернуть к действию так называемую "ядерную сделку", разорванную экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Теперь Европе приходится жить с последствиями этой ошибочной политики и потерей доверия к ней в Израиле, единственной демократии в регионе", — суммирует свои аргументы журналист.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Однако, уверен он, проблемы ЕС не ограничиваются ошибками в отношениях с Израилем.

Мишель на протяжении всего года пытался взять на себя роль посредника в многолетнем конфликте вокруг Нагорного Карабаха и даже несколько раз устраивал переговоры между Армений и Азербайджаном. Все усилия оказались тщетны — в середине сентября Баку начал военную операцию, которая вскоре завершилась упразднением непризнанной Нагорно-Карабахской республики и бегством более 100 тысяч этнических армян из региона.

Уже много лет Брюссель пытается помочь с урегулированием конфликта между Сербией и Косово — проводит переговоры и вкладывает миллионы в развитие гражданского общества. В сентябре, когда сербские ополченцы вторглись в Косово, власти ЕС, пишет Карничниг, "были вынуждены прибегнуть к своему проверенному и надежному механизму разрешения кризиса — дяде Сэму".

В том же контексте, уверен корреспондент Politico, можно рассматривать и войну в Украине. Хотя Европа действительно отправляет Киеву миллиарды евро финансовой, гуманитарной и военной помощи, этого недостаточно для успешного освобождения оккупированных территорий. "Если бы не американская поддержка, российские войска были бы размещены по всему восточному флангу ЕС, от Балтийского до Черного моря", — уверен Карничниг.

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