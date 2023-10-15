Бывший эстонский министр и эксперт по транзиту Райво Варе и издатель Ханс. Х. Луйк спросили у специального представителя Евросоюза по соблюдению санкций Дэвида О’Салливана, о том, c чьей помощью Россия обходит западные санкции, чем санкционная политика Европы отличается от тактики США и стоит ли полностью прекращать торговлю с РФ, сообщает эстонский Delfi.

Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, который раньше был послом ЕС в США, отвечает за контроль над соблюдением санкций ЕС против российских товаров и работает со странами, которые способствуют обходу этих санкций.

Спецпредставитель ЕС объяснил каким образом России удается обходить санкции и получать товары, которые она по идее не может получать из-за западных ограничительных мер.

О'Салливан напомнил, что хотя к санкциям ЕС, США и G7 присоединились также Норвегия и Швейцария, остаются третьи страны через которые РФ может получать то, что ей нужно. К таким странам можно отнести Китай, Иран и Индию (например, Китай и Иран помогают России с ремонтом и обслуживанием самолетов).

По его словам, Европа пытается воздействовать на фирмы из таких стран, чтобы они не торговали с Россией, запрещая им торговать с ЕС. Сейчас в списке фирм, которые больше не получают товар с Запада, значится 17 фирм из Ирана, Узбекистана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении. В качестве механизма давления на правительства таких стран может также применяться и напоминание о репутационных рисках торговли с Россией или угроза не дать западные инвестиции.

В первую очередь О'Салливан ездит в страны, граничащие с Россией: Казахстан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Узбекистан, он также побывал в Сербии и дважды ездил в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. По словам представителя ЕС, многие правительства обещают "призвать своих бизнесменов к порядку", но при этом на практике их позиция не совсем однозначна. Так, Казахстан заявляет, что не занимается экспортом в Россию товаров двойного назначения, и что часть товаров просто "теряется по дороге". Проблема в том, говорит О'Салливан, что эти "утерянные" товары потом оказываются в РФ.

По поводу роли Китая в обходе Россией санкций, спецпредставитель ЕС высказал предположение, что около 78% микрочипов, оптики, карт памяти и других товаров попадает в Россию через Китай. На вопрос о том, почему список июньского пакета санкций Евросоюза изначально включал себя 11 китайских фирм, которые отправляют „чувствительный“ товар в Россию, а теперь в этом списке всего 3 фирмы, О’Салливан ответил, что это результат работы китайских дипломатов: "Китайская Народная Республика заверила, что сама разберется с остальными фирмами". Кроме того, отметил он, ЕС непросто что-либо требовать от Китая, так как тот сам производит многие товары, используемые в войне.

Дэвид О'Салливан объяснил, почему американский подход к санкциям более жесткий и действенный, чем европейский. "Большинство стран-членов ЕС против экстерриториального навязывания европейских законов, но США действуют именно так. Америка заставляют выполнять свои требования и тех, кто находится за пределами США. Экстерриториальное наказание за нарушение американских законов может настичь любого и в любой стране",– сказал представитель Евросоюза. О'Салливан напомнил, что в 2014 году США заставили французский банк BNP Paribas штраф в 8,9 млрд долларов за нарушение режима санкций и ведение расчетов с Ираном, несмотря на то, что это было не запрещено французскими законами.

Говоря о европейском подходе к санкциям, Дэвид О'Салливан подчеркнул, что несмотря на условную "мягкость" подхода ЕС, от него есть эффект в долгосрочной перспективе. "Европейские санкции поспособствуют длительной деградации российской промышленности. Не будет иностранных инвестиций, производственные линии и нефтяные вышки устареют, молодые специалисты массово уедут за границу.Ремень привода путинской государственной машины стерся, машина теряет управление. Эффект, которого не удалось добиться сразу, со временем даст о себе знать. Российская промышленная база будет становиться все слабее, и это будет иметь далеко идущее влияние", – отметил О'Салливан.

При этом спецпредставитель Евросоюза по санкциям отметил, что не согласен с идеей полного прекращения торговли с России, сказав, что это недостаточно эффективное решение, которое к тому же будут обходить при помощи новых каналов поставки и новых партнеров. О'Салливан заявил, что именно введенные Западом ограничения приводят к тому, что российские ракеты неточны, они же лишили российскую военную машину 400 миллиардов евро и сократили доходы Путина от нефти на 45%.

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