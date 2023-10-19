Европарламент присудил Премию Сахарова за свободу мысли Махсе Амини и движению "Женщина, жизнь, свобода", которое борется за права женщин в Иране. Со смерти Амини в сентябре 2022 года в этой стране начались массовые протесты, жертвами которых стали сотни демонстрантов.

"16 сентября мы отметили год со дня убийства Махсы Амини в Иране. Европарламент с гордостью поддерживает храбрых и непокорных людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает поддерживать женщин, жизнь и свободу". — заявила спикер Европарламента Роберта Метсола, отметив, что депутаты "чтят память всех тех, кто заплатил высшую цену за свободу".

22-летнюю Махсу Амини в сентябре 2022 года задержали за несоблюдение правил об обязательном ношении хиджаба. Через три дня она умерла в тюремной камере. Очевидцы и родственники сообщили, что девушку жестоко избили полицейские и причиной смерти стали полученные травмы; по версии властей, у нее случился сердечный приступ.

Гибель Амини привела к самым масштабным протестам в Иране за последние годы. По данным правозащитников, в результате жестокого подавления демонстраций погибли по меньшей мере 476 мирных жителей, несколько активистов были приговорены к смертной казни.

Церемония награждения лауреатов состоится 13 декабря в Европарламенте.

В прошлом году Премию Сахарова вручили народу Украины и президенту страны Владимиру Зеленскому, в 2021-м — российскому политику Алексею Навальному, в 2020-м — демократической оппозиции Беларуси. Представители Ирана ранее уже получали престижную награду — в 2012 году ее присудили режиссеру Джахару Панахи и юристке Насрин Сотуде.

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