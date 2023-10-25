Украинские и молдавские депутаты могут присоединиться к работе главного законодательного органа ЕС в качестве наблюдателей, пока их страны не станут полноценными членами Евросоюза. С таким предложением в интервью Politico выступила спикер Европарламента Роберта Метсола.

"С политической точки зрения, если страна смотрит на Европу, то Европа должна широко распахнуть свои двери", — заявила Метсола. Она предположила, что странам, претендующим на вступление в ЕС, необходимо предоставить разнообразные привилегии на время рассмотрения заявок. В числе таковых политик назвала вхождение в единый рынок, участие в образовательной программе Erasmus и работу в качестве наблюдателей в Европарламенте.

Метсола подчеркнула, что наблюдатели из Украины и Молдовы не будут иметь права голоса и будут выдвигаться, а не избираться. Точные сроки реализации этой идеи спикер Европарламента не назвала, отметив при этом, что обсудит с коллегами возможность расширить инициативу на балканские страны, также имеющие статус кандидаток на вступление в ЕС.

"Мы очень ценим эту идею. Мы должны учиться, мы должны видеть, как принимаются решения, мы должны разговаривать с коллегами, чувствовать атмосферу и лучше понимать", — прокомментировал предложение Метсолы глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Комментируя прогресс Киева по вопросу вступления в ЕС и опасения дать Украине ложную надежду на скорое окончание этого процесса, спикер Европарламента заявила, что "у каждой страны свой путь". Метсола напомнила, что ее родная Мальта добиввлась присоединения к блоку 10 лет, и подчеркнула, что удовлетворена своевременными действиями украинского руководства.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленные источники писало, что лидеры стран ЕС начнут официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до конца этого года. О планах по расширению ЕС в ближайшие годы публично говорили глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все три лидера ЕС отмечали, что готовиться к этому должны не только национальные правительства, но и Брюссель.

Официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз сейчас имеют семь стран. Украина и Молдова получили его в 2022 году, Сербия и Албания — в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м.

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