В октябре рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 2,9%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). В сентябре этот показатель был выше на 1,4%.

Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+7,5%). Промышленные товары выросли в цене на 3,5%, а услуги — на 4,6%, в то время как энергия относительно октября 2022-го подешевела на 11,1%.

В последний раз столь низкая годовая инфляция была зафиксирована летом 2021 года. В октябре 2022 года рост цен относительно аналогичного периода прошлого года был рекордным — 10,6%. С тех пор он постепенно замедляется.

Наибольший рост цен в октябре зафиксировали в Словакии (7,8% год к году), Хорватии (6,7%), Словении (6,6%), Эстонии (5%) и Австрии (4,9%). В Латвии этот показатель составил 2,4%, в Литве — 3%. В Бельгии с Нидерландах цены относительно октября 2022 года и вовсе упали — на 1,7% и 1% соответственно.

За месяц товары и услуги подорожали на 0,1%. В семи странах цены упали, сильнее всего — на Мальте (-1,2%), в остальных снижение наблюдалось в пределах процента (в том числе в Латвии на 0,3%). Наибольшая месячная инфляция наблюдалась в Нидерландах (0,6%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

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