Европейский Союз рассматривает возможность закрыть Балтийское море для перевозок российской нефти, пишет The Financial Times.

Суть предложения заключается в том, что Дания могла бы заблокировать проход судов через Балтийское море, если они транспортируют нефть, проданную выше установленного западными странами предела цен.

Около 60% российской нефти, экспортируемой морем, проходит через Балтику. В октябре почти вся экспортируемая нефть продавалась по цене выше ограничения в 60 долларов за баррель.

Потолок обеспечивается запретом для танкеров пользоваться западными страховками, если они везут российскую нефть, проданную дороже потолка. Датские власти могли бы останавливать суда, которые следуют через датские проливы без соответствующей страховки.

Кроме того, ЕС также обеспокоен экологической угрозой от старых танкеров, используемых для доставки российской нефти. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, суда могут задерживаться, если они представляют серьезную угрозу прибрежным районам.

Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций против России, включая меры по соблюдению потолка цен на нефть. Датское правительство пока не комментировало эту информацию.

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