Депутаты Европарламента в среду, 22 ноября, обсудили результаты журналистского расследования "Тайны Кипра" (Cyprus Confidential), согласно которому финансовая индустрия острова была использована миллиардерами и нарушителями санкций для укрепления режима президента России Владимира Путина. На дебатах в Страсбурге присутствовали представители Еврокомиссии и Совета ЕС.

Европарламентарии выразили возмущение по поводу предполагаемых связей между Россией и Кипром. "Например, кипрский офис PwC помогал Путину и его друзьям в то самое время, когда Россия вела войну против Украины. Компании на Кипре помогали попавшим под санкции россиянам обходить их. Финансовый сектор Кипра был полон российских денег. Россияне инвестировали в Кипр более 200 миллиардов долларов", — заявила депутат от Финляндии Пиркко Руохонен-Лернер. Она напомнила, что до недавнего времени на Кипре действовали схемы получения гражданства, при которых за 2 млн евро можно было фактически купить паспорт гражданина ЕС, чем воспользовались российские олигархи. Депутат предложила запретить "золотые визы" не только на Кипре, но и на всей территории Евросоюза, а купленное гражданство объявить недействительным.

Парламентарии указали, что с помощью "золотых паспортов" и визовых схем Кипр способствовал российскому влиянию, а также призывали ввести на уровне ЕС уголовное наказание за обход санкций и закрыть имеющиеся лазейки.

"Пособничеством путинской России" назвала действия финансовых компаний на Кипре европарламентарий от Бельгии Саския Брикмон. "Кипрские власти и так известны своим мягким подходом, из-за которого там и раньше процветал грязный бизнес, но сейчас с Россией дело обстоит еще хуже. Здесь существует реальная угроза", — сказала она. Депутат указала, что Европарламент неоднократно требовал принять законодательные меры, чтобы обеспечить выполнение законов ЕС.

На какой стадии проект криминализации обхода санкций в Евросоюзе?

Нарушение санкций является уголовным преступлением в большинстве государств-членов, отметила еврокомиссар по вопросам демократии Дубравка Суица. Однако определение этих правонарушений, а также виды и степени наказаний существенно различаются в разных странах ЕС. В 2022 году Еврокомиссия предложила директиву по гармонизации определений и наказаний за нарушение санкций.

В предложении приведен подробный перечень уголовных преступлений, связанных с обходом санкций, и конкретные примеры. Совет ЕС в июне на уровне министров юстиции выработал общи подход по законопроекту об ужесточении наказания за обход санкций. Этот подход станет основой для переговоров с Европарламентом по выработке общей позиции по законопроекту.

Некоторые депутаты благодарили бесстрашных журналистов за разоблачение предполагаемых преступлений и выражали возмущение тем, что это сделали не власти. На этом фоне члены Европарламента требовали большего вмешательства институтов ЕС в регулирование подобных вопросов и наказание нарушений на уровне всего Евросоюза.

Немецкий депутат: "Поймать крупных рыб"

За словами Еврокомиссии стоит слишком мало дел, заявил немецкий депутат Расмус Андресен. "Сотня россиян, попавших под санкции, беспрепятственно ведет бизнес на Кипре, а российские деньги продолжают поступать в ЕС через Кипр. Пресечь эту практику до сих пор не удалось", — указал он, ссылаясь на расследование. Парламентарий призвал Еврокомиссию решительно действовать и, "если потребуется, даже против Кипра, ведь те, кто обходит санкции, должны понимать, что и сами подпадут под санкции".

С ним согласился другой депутат от Германии Ральф Зеекатц. Сколь бы жесткими ни были штрафные меры в отношении России, они ничего не стоят, если не все члены ЕС заботятся об их соблюдении, уверен он. "Страны Евросоюза должны стремиться поймать крупных рыб. А Еврокомиссия должна вмешаться и добиться соблюдения тех правил, о которых мы с таким трудом договариваемся, — только тогда они будут иметь смысл", — заявил он.

Не позволять финансовым институтам подрывать усилия Евросоюза по привлечению к ответственности нарушителей правил и остановить путинизм во всех его формах призвала представительница Румынии Рамона Стругариу.

Киприоты выступили как патриоты

Парламентарии от Кипра тоже требовали правосудия в отношении преступников и называли игнорирование коррупции системной проблемой, однако подчеркивали, что будут защищать свою страну. Так, Лукас Фурлас заявил, что "из Кипра сделали козла отпущения", а Элени Ставру призвала ввести санкции против Турции за оккупацию части острова, аналогичные тем, что действуют в отношении России. "Киприоты заплатили высокую цену за получение российских денег", — считает Деметрис Пападакис, поскольку санкции Евросоюза в отношении Россиинегативно сказались на туристическом бизнесе острова, его фермерах и увели инвесторов в Турцию и на оккупированную ею часть Кипра.

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