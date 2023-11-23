22 ноября председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписал бюджет Евросоюза на 2024 год. В число приоритетов бюджета вошли гуманитарная помощь, программа Erasmus+ и вложения в транспортную инфраструктуру, отмечает пресс-служба представительства ЕП в Латвии.

В ходе переговоров с государствами-членами ЕС Европарламент добился выделения 666,5 млн. евро сверх предложенного Еврокомиссией бюджета. Увеличено финансирование программ, направленных на преодоление последствий войны в Украине, а также на решения глобальных проблем и поддержку молодежи (в том числе молодых фермеров). Больше средств выделено на восстановление после пандемии, борьбу с антисемитизмом и переход к "зеленой" экономике,

Евродепутаты ожидают, что Совет Европы до конца года пересмотрит и бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Это позволит в начале 2024 года выделить больше средств на поддержку Украины, повышение устойчивости к кризисам, укрепление стратегической автономии ЕС и активизацию усилий в области миграции и внешней политики.

"Это бюджет для трудного, неопределенного времени, — заявил председатель бюджетного комитета ЕП Йохан ван Овертфельд (ECR, Бельгия). — Он должен соответствовать ожиданиям граждан и решать новые задачи — например, по борьбе с последствиями войн, ведущихся по соседству с ЕС". Жестокое нападение ХАМАС на Израиль еще раз показывает, что мир вокруг нас постоянно меняется. Рост антисемитизма затрагивает страны по всей Европе. Поэтому я особенно приветствую тот факт, что наше соглашение включает в себя дополнительное финансирование борьбы с антисемитизмом".

"Сегодня мы приняли бюджет, который отвечает ожиданиям граждан: Horizon, Erasmus+, здравоохранение, молодые фермеры и окружающая среда, безопасность, гуманитарная помощь, южное и восточное соседство. (..) Получатели фондов ЕС смогут рассчитывать на финансирование в течение всего 2024 года. Теперь нам также необходимо быстро согласовать пересмотр многолетней финансовой схемы, чтобы обеспечить резервы в случае непредвиденного развития событий в ближайшие годы", — говорит Зигфрид Мурешан (EPP, Румыния), ведущий докладчик по бюджету ЕС на 2024 год.

"Несмотря на сложности, мы обеспечим институты ЕС ресурсами, необходимыми для выполнения их полномочий и функций на благо граждан. Евросоюз должен действовать более уверенно перед лицом геополитических вызовов. Поэтому мы приветствуем укрепление внешнеполитической деятельности Европы", — добавил Нил Ушаков (S&D, Латвия), содокладчик по бюджету ЕС.

За принятие бюджета на 2024 год проголосовали 519 евродепутатов, против — 79, воздержались — 30. Совет ЕС уже одобрил соглашение 20 ноября.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram