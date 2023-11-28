Представители марокканских спецслужб и дипломаты из этой североафриканской страны давали взятки депутатам Европарламента за "продвижение интересов королевства" в ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции отчет бельгийских спецслужб, ведущих расследование "Катаргейта".

Из документов следует, что ключевой фигурой во взаимодействии с евродепутатами был посол Марокко в Польше Абдеррахим Атмун. Ранее он много лет жил во Франции, где сделал успешную карьеру и даже получил орден Почетного легиона.

По данным следствия, на которые ссылается Politico, Атмун передавал парламентариям деньги, "чтобы либо предотвратить голосование по резолюциям, которые противоречили бы интересам Марокко, либо принять резолюции, которые были бы в пользу Марокко и, таким образом, способствовали улучшению имиджа этой страны".

Бельгийские спецслужбы пришли к выводу, что Рабат ведет "многолетнюю" коррупционную кампанию в Евросоюзе. Сам Атмун покинул территорию ЕС вскоре после того, как в Брюсселе подготовили ордер на его арест в конце 2022 года. Предположительно, сейчас дипломат находится на родине в Марокко.

В отчете говорится, что основным визави Атмуна в Европарламенте был итальянский депутат Пьер Панцери, заседавший в Европарламенте в 2004-2019 годах. Он был задержан около года назад в рамках расследования "Катаргейта", скандала вокруг подкупа бывшего вице-президента этого органа Евы Кайли. Политик дал признательные показания касательно коррупционных отношений с Рабатом, однако его адвокат отказался от более подробных комментариев для Politico.

В середине 2010-х годов Панцери и Атмун были сопредседателями совместного парламентского комитета Марокко-ЕС. Из изученного журналистами отчета следует, что итальянский политик признался в получении от марокканского коллеги предложения финансовой помощи в размере 50 тысяч евро на проведение кампании в Милане перед выборами в Европарламент в 2014 году. Тогда же Панцери побывал в Рабате, где король Мухаммед VI вручил ему высокую государственную награду.

Спустя пять лет Атмун, пишет Politico, выступил "посредником" в сделке между Панцери и марокканской спецслужбой DGED. Евродепутат и его помощник, как утверждается, признались бельгийским следователям, что Рабат платил им по 50 тысяч евро ежегодно за "лоббирование интересов королевства". Также, уже после сложения полномочий члена Европарламента, Панцери как минимум трижды встречался в Марокко с руководителем DGED.

Перехваченные бельгийскими спецслужбами телефонные разговоры свидетельствуют, что между Атмуном и Панцери сложились дружеские отношения. В частности, они обсуждали совместный семейный отдых, а итальянский политик время от времени прилетал в Марокко, где для него и его родственников бронировали номера в пятизвездочных гостиницах.

Еще один депутат, упомянутый в материале Politico и предположительно подкупленный Рабатом, — итальянец Андреа Коццолино, заседающий в Европарламенте с 2009 года. Как и Панцери, он работал в комитете по правам человека и, в частности, расследовал использование властями Марокко шпионского ПО. Коццолино как минимум однажды встречался с руководством королевской спецслужбы DGED в Варшаве. На вопросы журналистов он не ответил.

Вероятно, в схему также была вовлечена бельгийский евродепутат Мари Арена, которую также подозревают в коррупционном сотрудничестве с властями Катара. До недавнего времени она возглавляла комитет ЕП по правам человека. Из документов следует, что в начале 2022 года Арену пригласили в "рабочую" поездку в Марракеш. Согласно стенограмме ее разговора с Атмуном, политик сказала, что королевство также хочет посетить ее сын. Он действительно побывал в Марокко позднее, при этом поездку оплатила некая фирма из Касабланки.

До конца не ясно, какие именно услуги предоставил Панцери и его коллеги для марокканского правительства. Как пишет Politico, он "сыграл важную роль" в том, чтобы двое активистов из этой страны не получили премию Сахарова — награду Европарламента за заслуги в борьбе за права человека. Помощник Панцери также рассказал, что как минимум из одной резолюции ЕП благодаря их работе были убраны слова о нарушении прав человека в королевстве.

Как отмечают журналисты, в январе 2023 года, спустя несколько недель после бегства Атмуна из ЕС и ареста Панцери, Европарламент впервые за четверть века принял резолюцию с осуждением политики Марокко в этой сфере. Отношения по вопросам рыболовства, противодействия незаконной миграции и в других важных для Рабата и Брюсселя сферах, в последние месяцы обострились.

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