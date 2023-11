Остальные участники списка разделены на три группы по девять человек: "Деятели" (The Doers), "Мечтатели" (The Dreamers) и "Разрушители" (The Disrupters). Каждая из них символизирует "разные типы власти": представителей исполнительной власти, авторов ведущих к дебатам идей и тех, кто способен "перевернуть игру неожиданным образом", соответственно. Участники рейтинга, предполагают журналисты, будут определять европейскую политику в 2024 году.