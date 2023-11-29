Издание Politico представило свой ежегодный список 28 самых влиятельных людей Европы. Возглавил рейтинг экс-глава Европейского совета Дональд Туск, который в октябре привел к победе на парламентских выборах в Польше коалицию оппозиционных партий. Также в список вошли глава Еврокомиссии и спикер Европарламента, президенты Франции, Украины, Чехии и Турции, премьер-министры Италии и Венгрии, руководители ЕЦБ и ЦБ РФ, российский оппозиционер Алексей Навальный и "теневой правитель" Грузии.

"Успех Туска на октябрьских выборах […] открывает его коалиции четкий путь к власти. Этот результат показал, […] что даже в несовершенной системе можно дать отпор укоренившимся популистам на платформе возвращения в мейнстрим. […] Это луч надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдали, как популистские силы перешли из маргиналов в министры, а отголоски возвращения Туска будут ощущаться по всей Европе", — объясняет свой выбор Politico.

Остальные участники списка разделены на три группы по девять человек: "Деятели" (The Doers), "Мечтатели" (The Dreamers) и "Разрушители" (The Disrupters). Каждая из них символизирует "разные типы власти": представителей исполнительной власти, авторов ведущих к дебатам идей и тех, кто способен "перевернуть игру неожиданным образом", соответственно. Участники рейтинга, предполагают журналисты, будут определять европейскую политику в 2024 году.

Самым влиятельным "деятелем" Politico признало премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая годом ранее стала "разрушителем" №1. Эксперты признали, что политик, возглавившая правительство в Риме год назад, оказалась "величайшим политическим хамелеоном" — хотя ее избрание вызывало опасение у центристов по всему континенту, она смогла наладить хорошие отношения с Брюсселем, последовательно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, а во внутренней политике ее реформы оказались хоть и жесткими, но не настолько радикальными, как ожидалось.

Также в эту группу рейтинга вошли, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (№2), президент Франции Эмманюэль Макрон (№3), глава офиса президента Украины Андрей Ермак (№4), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (№5) и глава Европейского центробанка Кристин Лагард (№8).

Список "мечтателей" возглавил украинский президент Владимир Зеленский, которого в прошлом году Politico признало самым влиятельным человеком Европы. Издание отмечает, что "силой своего слова" Зеленский на протяжении многих месяцев после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го сплотил как украинцев, так и весь западный мир, однако изменившаяся глобальная геополитическая ситуация, усталость от войны в Украине и дилемма вокруг запланированных на следующий год президентских выборов ставят политика в сложное положение.

Следом за Зеленским в этой категории расположился уже более 2,5 лет находящийся в заключении политик Алексей Навальный (его Politico назвало "российским Манделой"), спикер Европарламента Роберта Метсола (№4), президент Чехии Петр Павел (№6) и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах (№7).

Главным "разрушителем" журналисты назвали председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, которая "стала молчаливым помощником Путина, сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля, и тем самым продлила войну с Украиной". "Там, где когда-то этой женщиной восхищались, теперь наблюдается разочарование по поводу ее роли в содействии массовым смертям и разрушениям", — отмечает Politico.

Также журналисты включили в число наиболее влиятельных "разрушителей", в частности, лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона (№2), премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (№3), главу МИД ФРГ Анналену Бербок (№4), посла ЕС в Вашингтоне Йовиту Нелюпшене (№7) и "теневого правителя" Грузии, олигарха Бидзину Иванишвили (№8).

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