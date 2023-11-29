Государственные и муниципальные учреждения стран Евросоюза имеют право запретить своим сотрудникам носить "заметные символы своих убеждений, в том числе философских или религиозных" в рабочее время. Соответствующую трактовку европейского законодательства представил в пресс-релизе Суд ЕС.

В своем постановлении Суд ЕС дал оценку делу, рассматриваемому в Бельгии. Сотруднице одного местного муниципального учреждения запретили носить хиджаб на рабочем месте, что женщина посчитала дискриминацией. Впоследствии муниципалитет запретил ношение религиозных предметов одежды всем своим сотрудникам. За комментарием к высшей судебной инстанции Евросоюза обратился суд в Льеже, рассматривающий иск жительницы Бельгии.

Позиция Суда ЕС сводится к тому, что "политика полной нейтральности" в государственных и муниципальных учреждениях может считаться "объективно обоснованной". Таким образом, руководство таких организаций имеет право вводить для своих сотрудников запрет на ношение религиозных и идеологических предметов гардероба и иных символов. Подобное решение распространяется в том числе на работников, которые не контактируют с посетителями.

В постановлении подчеркивается, что в случае введения подобного запрета он не должен быть дискриминационным. Иными словами, руководство учреждения не может ограничить, например, ношение хиджаба, но оставить допустимым ношение предметов одежды, характерных для других религий.

"Каждое государство ЕС и любой внутригосударственный орган в рамках своей компетенции имеют определенную свободу действий при определении нейтральности государственной службы, которую оно намерено продвигать на рабочем месте, в зависимости от своего собственного контекста. Однако эта цель должна преследоваться последовательным и систематическим образом, а меры, принимаемые для ее достижения, должны быть ограничены тем, что строго необходимо. Национальные суды обязаны проверять соблюдение этих требований", — отметили в Суде Евросоюза.

В октябре прошлого года Суд ЕС также постановил, что внутренние правила частных предприятий, запрещающие ношение религиозных символов на работе, нельзя считать прямой дискриминацией.

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