В ноябре рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 2,4%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). В октябре этот показатель был выше на 0,5%, в ноябре прошлого года — выше почти в четыре раза.

Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+7,1%). Промышленные товары выросли в цене на 2,9%, а услуги — на 4%, в то время как энергия относительно ноября 2022-го подешевела на 11,5%.

В последний раз столь низкая годовая инфляция была зафиксирована в 2021 году. В октябре 2022 года рост цен относительно аналогичного периода предшествующего года был рекордным — 10,6%. С тех пор он постепенно замедляется.

Наибольший рост цен в ноябре зафиксировали в Словакии (6,9% год к году), Хорватии (5,5%), Австрии (4,9%), Словении (4,5%) и Эстонии (4,1%). В Латвии этот показатель составил 1,1%, в Литве — 2,3%. В Бельгии цены относительно ноября 2022 года и вовсе упали — на 0,7%.

За месяц товары и услуги подешевели на 0,5%. Рост цен относительно октября наблюдался только в двух странах, Словакии и Австрии, на 0,2%. Сильнее всего цены упали на Мальте (-2,9%). В Латвии месячная инфляция составила -0,1%.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

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