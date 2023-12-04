Разногласия между лидерами стран Евросоюза по поводу бюджета на ближайшие годы могут привести к тому, что Киев не получит жизненно необходимую помощь от Брюсселя в объеме 50 млрд евро. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Решение о бюджете ЕС должно быть принято на саммите глав государств и правительств блока, который пройдет в середине декабря в Брюсселе. По словам собеседников FT, европейские столицы "далеки" от достижения консенсуса по этому вопросу. Знакомый с ходом переговоров высокопоставленный чиновник на условиях анонимности назвал обсуждения "очень и очень сложными".

Достижение консенсуса усложняется сразу несколькими факторами. В частности, Конституционный суд ФРГ недавно ограничил возможности правительства по заимствованию средств. Недавние парламентские выборы в Нидерландах неожиданно выиграли ультраправые, которые могут выступить против увеличения своего вклада в бюджет ЕС. Против оказания помощи Украине по-прежнему выступает и венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Впрочем, ряд стран продолжает настаивать на необходимости помогать Киеву. "Крайне важно, чтобы продолжалась поддержка Украины и чтобы мы, европейцы, играли свою роль", — сказал в интервью FT премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Некоторые правительства согласны выделить дополнительные средства в бюджет ЕС только для помощи Украине, другие требуют потратить эти деньги и на решение иных проблем, например, миграционных.

Обещанные Еврокомиссией 50 млрд евро призваны обеспечить макрофинансовую стабильность Украины до 2027 года. Эта сумма на треть состоит из грантов и на две три из кредитов. Из-за решения объединить рассмотрение этого "жизненно важного" для Киева пакета помощи с запросами на финансирование внутренних проектов ЕС дискуссии вокруг нового бюджета превратились в "политический футбол", пишет FT.

Компромисс между странам ЕС все еще возможен, подчеркивает издание. "Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала дефолт", — заверил журналистов неназванный европейский чиновник, участвовавший в обсуждениях. Он напомнил, что переговоры по бюджету Евросоюза всегда были непростыми.

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