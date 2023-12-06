Только 37% латвийцев знают, что в следующем году состоятся выборы в Европарламент, следует из свежего выпуска Eurobarometer. Основными приоритетами нового созыва, по мнению респондентов, должны стать решение проблем здравоохранения, поддержка экономики, создание новых рабочих мест и борьба с бедностью.

Как выяснили социологи, лишь 18% латвийских респондентов осведомлены, что следующие выборы в Европарламент состоятся в начале июня 2024 года. Еще 19% смогли правильно назвать только год их проведения. В среднем по ЕС эти показатели выше — 28% и 21% соответственно.

Желание прийти на избирательный участок следующим летом выразили 59% респондентов из Латвии (в среднем в ЕС — 68%), а заявили о том, что проигнорируют выборы 26% опрошенных (среднее значение в Европе ниже на 10%). Менее всего заинтересованы в избрании новых евродепутатов молодые и малообеспеченные люди.

При этом 55% латвийцев считают, что Европарламент должен играть более важную роль в управлении ЕС, это показатель близок к среднеевропейскому.

По мнению латвийских респондентов, основные проблемы, решением которых должны заняться депутаты, связаны со сферой здравоохранения (этот вариант назвали 44%), поддержкой экономики и созданием новых рабочих мест (40%), а также борьбой с бедностью (40%).

На уровне всего ЕС опрошенные также включали в тройку ключевых вызовов борьбу с изменением климата (29%), однако латвийцы озабочены этой проблемой куда меньше (всего 9%). Похожая картина наблюдается в случае решения проблем миграции (18% против 10%) и гендерного неравенства (14% против 5%). При этом латвийцы гораздо чаще остальных европейцев называли задачей Европарламента развитие сельского хозяйства (22% и 13% соответственно).

Среди ценностей, которые должны защищать депутаты, латвийские респонденты называли, в первую очередь, защиту прав человека в Европе и во всем мире (42%), демократию (32%) и свободу слова (30%). В ответах опрошенных из Латвии заметно чаще, чем в среднем, упоминается уважение к национальным культурным особенностям стран-членов Евросоюза (24% против 17%), заметно реже — равенство мужчины и женщины (10% против 21%).

"На протяжении последних пяти лет мы прислушивались. И Европарламент выполнил свою задачу. Мы боремся с бедностью, социальной изоляцией и изменением климата, чтобы создавать рабочие места и защищать ценности ЕС, такие как демократия, права человека и свобода слова. Однако демократию нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Мы должны защитить и сохранить его, отдав свой голос. Каждый голос на предстоящих европейских выборах имеет значение", — прокомментировала результаты исследования спикер Европарламента Роберта Метсола.

Опрос проводился посредством интервью с 25 сентября по 19 октября агентством Verian. Всего в исследовании приняли участие 26523 респондента из всех 27 стран ЕС, в том числе 1000 жителей Латвии.

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