Сколько будет стоить прием Украины в Евросоюз? Точнее говоря, сколько денег придется потратить, чтобы интегрировать в ЕС эту "не очень богатую, в основном аграрную страну с большим населением"? Таким вопросом в преддверии декабрьского саммита ЕС, на котором ожидается решение о начале многолетнего переговорного процесса о вступлении Украины, задались ученые Института немецкой экономики в Кельне (IW).

Сопоставление Украины с Польшей и Румынией

В опубликованном 11 декабря исследовании под названием "Фискальные аспекты расширения ЕС: последствия вступления Украины в ЕС для бюджета и региональной политики" научные сотрудники IW Бертольд Буш и Самина Сультан сразу же подчеркивают, что решение о начале переговоров станет "историческим шагом, имеющим, особенно на фоне продолжающейся российской военной агрессии, большое геостратегическое значение". К тому же, прием Украины приведет и к другим "многочисленным положительным последствиям в целом для ЕС и для отдельных его членов", отмечают немецкие ученые и в качестве примера приводят "расширение внутреннего рынка примерно на 30 млн человек и увеличение сельскохозяйственных ресурсов".

Однако, чтобы перспектива вступления Украины выглядела убедительной, Евросоюзу следует заблаговременно, уже сейчас, оценить возможные расходы и проявить готовность к реформам, указывают авторы исследования. Так, для сохранения дееспособности следует отказаться от принципа единогласного принятия решений. А в финансовой сфере встанет задача повысить эффективность использования средств бюджета ЕС, что потребует прежде всего реформирования аграрной и особенно региональной политики, поскольку эти два направления относятся к самым крупным статьям расходов.

Чтобы получить примерное представление, о каких суммах субсидирования Украины из бюджета Евросоюза после ее вступления в Евросоюз могла бы идти речь, ученые IW действовали следующим образом. Они предположили, что Украина уже является членом ЕС, и пересчитали на нее, с учетом размеров населения и сельскохозяйственных угодий, по аналогии те средства, который получают сейчас Польша и Румыния в соответствии с действующими семилетними финансовыми рамками Евросоюза на период 2021-2027 годов.

Увеличение бюджета ЕС на 15% ради Украины?

При такой методике получается, что Украине полагались бы от 70 до 90 млрд евро аграрных субсидий и от 50 до 90 млрд евро по линии региональной политики Евросоюза. Она направлена на выравнивание благосостояния между различными странами и регионами ЕС, поэтому ее часто называют еще политикой сплочения.

В общей сложности Украина могла бы рассчитывать из ныне действующего семилетнего финансового плана примерно на 130-190 млрд евро. Столь большой разброс объясняется тем, что пока непонятно, каким будет население страны и на какой территории можно будет вести сельскохозяйственные работы (это зависит от дальнейшего хода войны, возвращения беженцев из-за границы и освобождения оккупированных Россией территорий).

Такую ориентировочную сумму ученые IW рассматривают как свой вклад в уже начавшуюся дискуссию о следующих семилетних финансовых рамках на 2028-2034 годы, поскольку "в этот период может произойти расширение ЕС", ведь имеется целый ряд потенциальных кандидатов на вступление. Однако авторы данного исследования сосредоточились на Украине. Если учесть, что бюджет нынешней семилетки составляет 1,216 трлн евро, то прием одной только Украины потребовал бы увеличения бюджета следующей семилетки приблизительно на 15%. Иными словами: сегодняшним членам ЕС пришлось бы заметно увеличить свои взносы.

Нужна реформа региональной политики ЕС

Однако размеры этих дополнительных взносов можно было бы существенно снизить, утверждают ученые IW, поскольку, по их подсчетам, значительную часть необходимой суммы в 130-190 млрд евро можно было бы получить простым реформированием механизма распределения средств, предназначенных для регионального развития. Дело в том, что деньги из соответствующего фонда пока получают не только самые бедные члены ЕС, но частично и самые богатые — для развития их отстающих регионов.

Авторы исследования считают такой механизм малоэффективным и предлагают заменить его на иную модель, в основе которой будет лежать принцип концентрации усилий на поддержке наиболее слабых регионов в ограниченном круге наименее развитых стран Евросоюза. Это высвободило бы средства на поддержку Украины и других будущих новых членов ЕС, а Германия, Франция, Италия и другие крупные доноры бюджета могли бы получить компенсацию в виде, к примеру, льготных кредитов Европейского инвестиционного банка, предлагают ученые IW.

Таким образом, после приема Украины в ЕС его членам придется выделить немалые средства на поддержку ускоренного развития украинских регионов, однако это не приведет автоматически к очень серьезному увеличению финансового бремени для европейских стран, если путем реформ удастся повысить эффективность использования бюджетных средств. Исследование Института немецкой экономики в Кельне свидетельствует о том, что поиск таких решений уже идет в экспертном сообществе полным ходом.

Так ли уж нужны украинским аграриям дотации из Брюсселя?

К тому же, вполне возможно, что те 50-90 млрд евро аграрных субсидий, которые ученые IW насчитали просто по аналогии со средствами, выделяемыми Польше и Румынии, Украине в таком объеме могут и не понадобиться. Об этом свидетельствует опубликованное 15 ноября на английском языке другое исследование — "Особый случай или нет? Готовность экономики Украины к вступлению в ЕС". Его подготовили ученые Венского института международных экономических исследований (WIIW) и эксперты по Восточной Европе и Евросоюзу немецкого аналитического центра Фонда Бертельсмана в Гютерсло.

По мнению австрийских и немецких специалистов, "Украина зарекомендовала себя как глобально конкурентоспособный поставщик некоторых сельскохозяйственных товаров", а прибыльность ее аграрного бизнеса в ряде случаев не ниже, а порой и выше, чем в других странах ЕС. В этом сегодняшняя Украина как раз выгодно отличается от многих бывших восточноевропейских кандидатов на вступление в ЕС, которые в то время имели обширное, но слабое, малоэффективное сельское хозяйство, и очень рассчитывали поэтому на дотации из Брюсселя.

По мнению заместителя директора WIIW Ричарда Гривсона, "опасения, что украинский аграрный сектор может оказаться бездонной бочкой для бюджета ЕС, являются необоснованными. Наоборот, благодаря плодородным черноземным почвам и дешевой рабочей силе украинское сельское хозяйство работает настолько эффективно, что представляет собой серьезную конкуренцию для многих государств ЕС, о чем свидетельствует конфликт вокруг экспорта украинского зерна в Польшу и Венгрию". Так что вполне может оказаться, что Украине после ее вступления в ЕС понадобится значительно меньше аграрных субсидий, чем полагают ученые IW.

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