Переговорные группы Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения о введении дополнительного регулирования трудовых отношений между курьерами и сервисами доставки, а также между водителями и сервисами такси.

Переговоры между законодателями шли около двух лет, ключевым был вопрос о том, считать ли, например, курьеров наемными рабочими, которым полагаются различные социальные гарантии, или независимыми подрядчиками. Службы доставки утверждали, что их сотрудники и партнеры ценят возможность самостоятельно решать, когда и сколько работать, в то время как профсоюзы настаивали: таких людей необходимо обеспечить минимальной зарплатой и оплачиваемым отпуском.

В 2021 году Еврокомиссия предложила считать курьеров, таксистов, переводчиков и представителей других профессией наемными рабочими в случае, если в их сотрудничестве с цифровыми платформами есть пять признаков:

установленный работодателем максимальный размер вознаграждения;

наличие униформы и правил общения с клиентами;

оценка эффективности осуществляется с помощью цифровых систем;

ограничение на рабочее время и запрет на отключение приложения;

запрет на работу с другими сервисами.

Рассмотрев этот законопроект, Европарламент и Совет ЕС постановили, что наемным рабочим будет считаться тот, кто в своем взаимодействии со службой доставки или аналогичным сервисом следует хотя бы двум из вышеперечисленных критериев. По оценкам депутатов, социальные гарантии таким образом получат около 5,5 млн человек, которые сейчас заняты в этой сфере как фрилансеры или индивидуальные предприниматели.

В случае утверждения нового закона сам работник, его представители или компетентные национальные органы смогут заявить о презумпции трудовых отношений с сервисом и потребовать предоставления социальных гарантий в соответствии с местным законодательством. В свою очередь, платформа будет иметь право оспорить это решение, если докажет, что отношения носят характер договорных.

В пресс-релизе отдельно упоминается, что Брюссель ведет дополнительные меры по контролю за платформами, которые могут попытаться обойти новые правила путем заключения соглашений между исполнителями работ и посредниками. Предполагается, что ответственные национальные органы будут обеспечивать равенство всех работников независимо от того, с кем они подписали контракт.

Также предварительное соглашение между Европарламентом и Советом ЕС предполагает бо́льшую прозрачность в отношениях между платформами и партнерами. Так, работодателей обяжут открыть для работников доступ к информации о том, как действуют алгоритмы, оценивающие их эффективность. Самые важные решения, например, об увольнении человека, автоматические системы принимать вовсе не смогут, это должно стать обязанностью сотрудников компании.

Окончательное решение о введении новых правил должно быть принято сначала на пленарном заседании Европарламента, а затем на заседании Совета ЕС.

По данным Еврокомиссии на 2021 год в Евросоюзе с цифровыми платформами вроде сервисов доставки и служб такси сотрудничали более 28 млн человек.

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