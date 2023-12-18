Страны Евросоюза утилизировали по меньшей мере 215 млн невостребованных доз вакцины от COVID-19 стоимостью 4 млрд евро, пишет Politico.

Politico основывает свой анализ на заявлениях властей и сообщениях журналистов из 19 стран Европы. У исследования есть ряд ограничений, признают журналисты: в частности, сведения об утилизации вакцин были обнародованы в разное время, а восемь государств ЕС (в том числе Франция, Польша и Латвия) не сообщали об уничтоженных препаратах вовсе.

Расчеты показывают, что по самым консервативным оценкам в тех странах ЕС, которые предоставляли соответствующие сведения, были утилизированы не менее 215 млн доз. Если на основе этих данных смоделировать ситуацию во всех 27 государствах блока, то речь может идти о 312 млн прививок.

В среднем, подсчитали журналисты, каждая страна Евросоюза выбросила 0,7 дозы вакцины от коронавируса на человека. Самый высокий показатель зарегистрирован в Эстонии, где власти утилизировали 1,1 вакцину на человека. В Литве уничтожили почти половину всех закупленных прививок.

В 2021 году, напоминает Politico, Евросоюз закупил у Pfizer и BioNTech более 1,1 млрд доз вакцины от коронавируса. "Легко забыть, насколько неопределенной была ситуация в 2021 году, и тогда соглашение с ЕС хвалили. Но как объем, так и сроки его реализации оказались проблематичными", — отмечают журналисты. Страны Евросоюза были вынуждены продолжать закупки, даже когда пандемия пошла на спад, а попытки передать невостребованные вакцины третьим странам не увенчались успехом.

Хотя контракт с Pfizer и BioNTech был пересмотрен, он по-прежнему обязывает европейские правительства покупать препараты до 2027 года. В ряде стран ЕС, например, в Румынии, обсуждается возбуждение дел в отношении высокопоставленных чиновников, подозреваемых в чрезмерных закупках вакцины. Подозрения в коррупции высказывались и в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая переписывалась с директором Pfizer незадолго до подписания контракта.

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