Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по реформе миграционного законодательства и политики предоставления убежища в Евросоюзе. Законопроект предполагает усиление контроля за нелегальными мигрантами, механизмы реагирования на кризисные ситуации и введение принципа солидарности между государствами-членами: они смогут либо принять беженцев из другой страны ЕС у себя, либо заплатить компенсацию в специальный фонд.

"Сегодня поистине исторический день, поскольку мы подписали Пакт о миграции и убежище, возможно, самый важный пакет законопроектов этого созыва. Европа получит надежную законодательную базу, одинаковую во всех государствах-членах, работающую и защищающую. Это гуманный и справедливый подход по отношению к тем, кто ищет защиты, строгий по отношению к тем, кто не имеет на это права, и жесткий по отношению к тем, кто эксплуатирует представителей наиболее уязвимых слоев населения", — прокомментировала соглашение спикер Европарламента Роберта Метсола.

Законопроект устанавливает принцип солидарности всех стран ЕС с теми государствами-членами, которые испытывают наибольшую миграционную нагрузку. Правительства стран, где поток беженцев невелик, теперь будут обязаны выбирать между участием в программе их перераспределения и выплатой взносов за отказ это сделать (ранее называли цифры в 20 тысяч евро за человека). Этот механизм будет действовать и в "форс-мажорных обстоятельствах".

Одновременно переговорные группы из Европарламента и Совета ЕС договорились предусмотреть для национальных правительств возможность временно отходить от стандартной процедуры предоставления убежища в ситуациях, когда "мигранты используются третьими странами или враждебными негосударственными субъектами для дестабилизации ЕС".

Также Евросоюз ужесточит правила проверки людей, пытающихся незаконно въехать на территорию ЕС в поисках убежища. Законопроект устанавливает четкую процедуру их идентификации, сбора биометрических данных, оценки состояния здоровья и угрозы национальной и европейской безопасности. Ответственные органы будут обязаны завершить эти проверки в течение семи дней.

На смену разрозненным национальным процедурам предоставления убежища придет общеевропейская, следует из пресс-релиза на сайте Европарламента. Рассмотрение соответствующего прошения будет существенно ускорено и станет занимать не более шести месяцев (сейчас оно может длиться несколько лет). Явно необоснованные заявления будут отвергать уже на внешних границах.

На момент написания этого материала Европарламент и Совет ЕС не опубликовали подробности предварительно одобренного законопроекта.

По данным Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), в 2023 году в Евросоюз прибыло более 1 млн нелегальных мигрантов, это рекорд за восемь лет. В первую очередь это беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана. В эту статистику не входят украинские беженцы, для которых в 2022 году был разработан особый механизм защиты.

Как отмечает Politico, достигнутое сегодня соглашение стало результатом многолетних дискуссий и ответом правящей в ЕС правоцентристской коалиции на растущую популярность крайне правых партий в разных странах Европы. В своем нынешнем виде законопроект был представлен Еврокомиссией в 2020 году. "Он означает, что европейцы, а не контрабандисты, будут решать, кто приедет в ЕС, а кто останется. Он означает защиту тех, кто в ней нуждается", — приветствовала достижение компромисса глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еще до завершения переговоров предложенный пакет мер критиковали правозащитные организации. "Это соглашение отбросит европейское законодательство о предоставлении убежища на десятилетия вперед. Вероятным результатом этого станет рост страданий на каждом этапе пути у человека, ищущего убежище", — заявила сегодня Ив Гедди, директор европейского подразделения Amnesty International. В своем пресс-релизе организация также отмечает, что в нынешнем виде пакт о миграции не обеспечивает конкретной поддержкой Италию и другие страны, куда прибывают тысячи беженцев, усиливает зависимость ЕС от стран-партнеров и подвергает мигрантов существенному риску нарушения их прав со стороны пограничников.

Для вступления законопроекта в силу его еще должны утвердить на пленарном заседании Европарламента и заседании Совета ЕС. Депутаты обязались принять соответствующее решение до выборов в июне 2024 года.

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