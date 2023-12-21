Сторонники грузинского ультраконсервативного движения Alt-Info проводят в соцсетях акцию, в рамках которой сжигают флаги ЕС и выкладывают соответствующие ролики в соцсетях. Об этом сообщает Paper Kartuli.

Как пишет издание, поводом для кампании радикалов стало возбуждение уголовного дела против местного жителя Лаши Шарухии, который 16 декабря сжег флаг Евросоюза, установленный на здании администрации Мцхеты — города недалеко от Тбилиси. Мужчина был задержан.

Оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также международных организаций, в которых состоит Грузия, считается в стране правонарушением. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере 1000 лари (340 евро).

Однако Шарухию, пишет грузинское издание Tabula со ссылкой на прокуратуру, обвинили в порче государственной собственности, поскольку флаг был установлен на здании мэрии. Максимальное наказание по соответствующей статье УК Грузии — шесть лет лишения свободы.

В знак поддержки Шарухии сторонники ультраконсервативной организации Alt-Info начали массово поджигать флаги ЕС и выкладывать соответствующие видео в соцсетях. К акции также присоединились некоторые священнослужители, отмечает Paper Kartuli.

"Это охватит всю страну, и это можно только приветствовать, на мой взгляд. Это бред — как можно из-за сожжения флага человека отправлять в тюрьму?! В то время как те, кого надо арестовать, сидят в парламенте страны!" — заявил один из лидеров Alt-info Кока Моргошия.

В МВД Грузии пообещали идентифицировать всех участников акции и принять "предусмотренные законом меры". Об этом представитель ведомства рассказал телеканалу Pirveli.

На прошлой неделе Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Еще до этого флаги ЕС были размещены на правительственных зданиях. По данным на октябрь 2023 года, 86% населения страны поддерживают присоединение Грузии к Евросоюзу.

Движение Alt-Info выступает против европейской интеграции Грузии. В частности, один из его лидеров Зура Махарадзе после решения о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС заявил, что это лишь очередной "рычаг", с помощью которого Брюссель будет управлять Тбилиси. Ранее Alt-Info провело несколько акций против "ЛГБТ-пропаганды" в Грузии, в частности, разгромив место проведения фестиваля Tbilisi Pride Fest на окраине столицы. В марте прошлого года сторонники движения уже сжигали флаг Евросоюза у грузинского парламента.

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