Европейская комиссия перечислила Латвии авансовый платеж RePowerEU в размере 26,95 миллионов евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Целью инициативы RePowerEU является укрепление европейской энергетической безопасности и переход к возобновляемым ресурсам.

Министр финансов Арвилс Ашераденс заявил что, принимая во внимание геополитическую ситуацию после начала войны в Украине и энергетическую инфраструктуру в Европе, актуальным вопросом для всей Европы является обретение независимости от российского ископаемого топлива. Поэтому, по его словам, инициатива и финансовая поддержка RePowerEU очень важны.

Суммарно в рамках инициативы RePowerEU Латвия получит более 123 миллионов евро для инвестиций в переход к новой энергетической инфраструктуре и системе, диверсификацию источников энергии и переход на "зеленую" энергию.

Еврокомиссия запустила инициативу RePowerEU в марте 2022 года. Данная инициатива, разработанная ЕС и дополняющая план Фонда восстановления, предполагает сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года, начиная с газа. В плане изложен ряд мер, направленных на быстрое снижение зависимости РФ и ускорение перехода к "зеленой" экономике с укреплением устойчивости энергетической системы ЕС.

Инициатива включает в себя реформы и инвестиции, на которые в общей сложности будет направлено финансирование в размере 123,98 миллиона евро, что является максимально возможным выделением Латвии в рамках RePowerEU. Финансирование планируется направить на проекты, оказывающие существенное влияние на снижение тарифов и укрепление энергетической независимости Латвии.

Также RePowerEU будет способствовать выполнению ежегодных рекомендаций Совета ЕС в сфере энергетической независимости — по снижению общей зависимости от ископаемого топлива, ускорению приобретения возобновляемых источников энергии, обеспечению достаточных межсетевых мощностей, диверсификации энергоснабжения и маршрутов доставки.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что благодаря финансированию RePowerEU можно будет защитить граждан и компании ЕС от рисков энергетической безопасности.

Общие затраты раздела RePowerEU в Плане восстановления Латвии составляют 134 743 378 евро. Благодаря успешной реализации всех включенных в план реформ и инвестиций, Латвии из средств Евро фонда восстановления в виде грантов доступны почти 1 969 244 522 евро.

Чтобы получить все это финансирование, Латвия должна достичь в общей сложности 229 поставленных целей и показателей, включенных в План восстановления, к концу августа 2026 года.

Цели, поставленные в разделе RePowerEU в Латвии, предусматривают увеличение доли возобновляемой энергии и ускорение ее внедрения за счет внедрения решений по управлению интеллектуальными электросетями как на уровне передачи, так и на уровне распределения, а также увеличение пропускной способности сети.

Также планируется увеличить использование устойчивого биометана и создание правовой базы для внедрения устойчивого биометана в существующую сеть природного газа.

Вместе с авановым платежом RePowerEU Латвии из средств Фонда восстановления выплачено 465 миллионов евро. В настоящее время ЕК продолжает оценивать запрос на дополнительную выплату в размере 335,7 млн ​​евро, который Латвия подала в ЕК в конце 2023 года.

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